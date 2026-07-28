Nuevo primer ministro de Irak visita Turquía para discutir oleoducto y seguridad regional
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El proyecto para transportar el combustible tendría la intención de establecer vías alternativas al estrecho de Ormuz
El nuevo primer ministro de Irak, Ali al-Zaidi, llegó a Turquía el martes para mantener conversaciones en las que se espera que se incluya la construcción de un oleoducto hacia Turquía, con el objetivo de reducir la exposición de las exportaciones petroleras de Irak a las tensiones en la región del golfo Pérsico.
Las reuniones de Al-Zaidi con el presidente Recep Tayyip Erdogan y otros funcionarios también se centrarán en seguridad, comercio, energía, transporte y gestión del agua, indicaron funcionarios turcos. La oficina del primer ministro iraquí señaló que debatirán “proyectos conjuntos de infraestructura de una manera que sirva a los intereses de los dos países vecinos”.
Al-Zaidi, que surgió como candidato de consenso en Irak tras meses de estancamiento sobre el cargo de primer ministro después de las elecciones parlamentarias del año pasado, visita Ankara tras viajes a Washington y Teherán.
Después de las conversaciones de Al-Zaidi con el presidente Donald Trump a principios de este mes, empresas de Estados Unidos (EU) firmaron aproximadamente 60 mil millones de dólares en acuerdos y asociaciones con Bagdad incluidos convenios destinados a crear rutas alternativas para sacar el petróleo del golfo Pérsico.
Uno de los proyectos que se estudian es un oleoducto que conectaría Basora, en el sur de Irak, con Haditha, en el oeste del país, y desde allí con el puerto de Ceyhan, en Turquía, y el puerto de Baniyas, en la costa de Siria.