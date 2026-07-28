Nuevo primer ministro de Irak visita Turquía para discutir oleoducto y seguridad regional

El nuevo primer ministro de Irak, Ali al-Zaidi, llegó a Turquía el martes para mantener conversaciones en las que se espera que se incluya la construcción de un oleoducto hacia Turquía, con el objetivo de reducir la exposición de las exportaciones petroleras de Irak a las tensiones en la región del golfo Pérsico.

Las reuniones de Al-Zaidi con el presidente Recep Tayyip Erdogan y otros funcionarios también se centrarán en seguridad, comercio, energía, transporte y gestión del agua, indicaron funcionarios turcos. La oficina del primer ministro iraquí señaló que debatirán “proyectos conjuntos de infraestructura de una manera que sirva a los intereses de los dos países vecinos”.