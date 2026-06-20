Recomendación de Cine en Casa: ‘Amigos de Armas’

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    Recomendación de Cine en Casa: ‘Amigos de Armas’
    Apuesta. Una historia real llevada al cine que expone la delgada línea entre la ambición juvenil, la política internacional y el negocio de la guerra. FOTO: INTERNET

La película de Todd Phillips explora cómo dos jóvenes empresarios se abren paso en el negocio de las armas en medio de las guerras de Irak y Afganistán, en una sátira que mezcla periodismo, política y crítica social

David Packouz y Efraim Diveroli, dos jóvenes amigos de Miami, descubren una oportunidad inesperada: vender armamento y suministros militares al gobierno de Estados Unidos durante las guerras de Irak y Afganistán.

Años antes de dirigir Joker, Todd Phillips adaptó un artículo periodístico estadounidense que narraba cómo dos jóvenes —descritos por muchos como poco más que unos niños— lograron convertirse en vendedores internacionales de armas. A mitad de la película, cuya estructura se divide mediante subtítulos, se enfatiza una frase tan poderosa como polémica: “Que vivan los Estados Unidos de Dick Cheney”.

Cheney, vicepresidente de Estados Unidos durante uno de los gobiernos más controvertidos de la historia reciente del país, termina funcionando más como chivo expiatorio que como el verdadero responsable. Para entonces, particularmente en 2006, el presidente George W. Bush sostenía el esfuerzo bélico en Irak bajo la promesa de combatir a los terroristas. El discurso oficial anunciaba victoria, éxito y valentía: la imagen heroica de jóvenes estadounidenses reclutados para derrotar al terrorismo en el clima político posterior al 11 de septiembre.

El cine, en ocasiones, puede acercarse a las formas del periodismo. Puede adoptar rasgos de la crónica, del reportaje o incluso del documental. Con Phillips al mando, ‘Amigos de Armas’ se inclina hacia el reportaje, pero también hacia la crónica, interesándose menos por los hechos y más por el modo en que sucedieron. Es entonces cuando el chivo expiatorio deja de ser Bush, Cheney o cualquier otro líder político.

Ahora, la responsabilidad se desplaza hacia los fenómenos sociales y culturales que permiten simular la paz. El Mundial, el tráfico internacional de armas y otros acontecimientos funcionan simultáneamente como medio y mensaje. Flotando así, tanto en la película como en nuestro presente, resulta tan simple como inquietante preguntarse: ¿qué carajos está pasando con el mundo?

https://vanguardia.com.mx/show/la-guerra-estalla-en-westeros-vuelve-la-casa-del-dragon-con-su-temporada-mas-intensa-GF21532073

¿Dónde?: Netflix

Director: Todd Phillips

Año: 2016

Duración: 114 minutos

Calificación: 74/100

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Fernando Gaxiola Corona

Fernando Gaxiola Corona

Originario de Saltillo, estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Ibero Ciudad de México. Asistente de director en cortometrajes filmados en la ciudad de Saltillo, lector y cinéfilo.

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