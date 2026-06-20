Recomendación de Cine en Casa: ‘Amigos de Armas’

David Packouz y Efraim Diveroli, dos jóvenes amigos de Miami, descubren una oportunidad inesperada: vender armamento y suministros militares al gobierno de Estados Unidos durante las guerras de Irak y Afganistán .

Años antes de dirigir Joker, Todd Phillips adaptó un artículo periodístico estadounidense que narraba cómo dos jóvenes —descritos por muchos como poco más que unos niños— lograron convertirse en vendedores internacionales de armas. A mitad de la película, cuya estructura se divide mediante subtítulos, se enfatiza una frase tan poderosa como polémica: “Que vivan los Estados Unidos de Dick Cheney”.

Cheney, vicepresidente de Estados Unidos durante uno de los gobiernos más controvertidos de la historia reciente del país, termina funcionando más como chivo expiatorio que como el verdadero responsable. Para entonces, particularmente en 2006, el presidente George W. Bush sostenía el esfuerzo bélico en Irak bajo la promesa de combatir a los terroristas. El discurso oficial anunciaba victoria, éxito y valentía: la imagen heroica de jóvenes estadounidenses reclutados para derrotar al terrorismo en el clima político posterior al 11 de septiembre.

El cine, en ocasiones, puede acercarse a las formas del periodismo. Puede adoptar rasgos de la crónica, del reportaje o incluso del documental. Con Phillips al mando, ‘Amigos de Armas’ se inclina hacia el reportaje, pero también hacia la crónica, interesándose menos por los hechos y más por el modo en que sucedieron. Es entonces cuando el chivo expiatorio deja de ser Bush, Cheney o cualquier otro líder político.