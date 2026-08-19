Brasil gana terreno en México y reduce el dominio de EU en el mercado avícola

De acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la participación estadounidense en las importaciones mexicanas de pollo cayó de 86.6% en 2022 a 72.7% en 2025. En contraste, Brasil elevó su cuota de 10.8% a 25.4%. El resto correspondió principalmente a Chile.

México está modificando el mapa de sus importaciones de carne de pollo. En apenas tres años, Brasil pasó de ser un proveedor secundario a disputar una parte cada vez mayor del mercado mexicano, mientras Estados Unidos perdió participación.

El cambio comenzó a acelerarse después de que México implementara, a finales de 2022, medidas dentro del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) que permitieron temporalmente la entrada de productos avícolas de países sin tratado comercial con México sin pagar aranceles.

Brasil fue uno de los principales beneficiados. El USDA señala que los exportadores brasileños aprovecharon la medida para ofrecer precios competitivos y ampliar rápidamente su presencia en el mercado nacional.

Estados Unidos partía con una ventaja histórica debido a su cercanía con México, sus cadenas de suministro consolidadas y las condiciones comerciales establecidas bajo el T-MEC. Sus principales envíos incluyen cuartos traseros, carne separada mecánicamente y pechuga de pollo.

Sin embargo, la expansión brasileña podría dejar una huella más permanente incluso si cambian las condiciones arancelarias. El USDA considera que las relaciones comerciales y los canales de distribución desarrollados por Brasil durante los últimos años podrían permitirle conservar una participación relevante frente a los proveedores estadounidenses.

El crecimiento de las importaciones también responde a una demanda mexicana que avanza a un ritmo superior al de la producción nacional. El USDA estima que la producción de pollo aumentará 2.6% en 2026 y 2.5% en 2027, hasta alcanzar 4 millones 365 mil toneladas. El consumo, en cambio, crecería 2.7% anual durante ambos años.

Ante este escenario, las importaciones mexicanas de carne de pollo aumentarían 2.9% en 2026 y 3.8% en 2027. Para este último año, el USDA calcula que podrían llegar a 1.1 millones de toneladas.

La permanencia del Pacic será un factor determinante. Aunque actualmente está previsto que la medida concluya en diciembre de 2026, el gobierno mexicano tiene la posibilidad de extenderla. Si desaparecen las preferencias arancelarias, Brasil podría enfrentar nuevamente una desventaja frente al pollo estadounidense.

El avance brasileño, además, ya genera preocupación entre los productores mexicanos. La Unión Nacional de Avicultores (UNA) sostiene que el incremento de las importaciones provenientes de Brasil desde 2022 ha frenado la generación de más de 40 mil 700 empleos en la industria avícola nacional.

La organización también cuestiona que la apertura arancelaria haya conseguido el propósito de reducir los precios que pagan los consumidores.

Así, el mercado mexicano de pollo entra en una nueva etapa: Estados Unidos conserva el liderazgo, pero Brasil dejó de ser un competidor marginal y se convirtió en un proveedor con una presencia que podría mantenerse aun después de que cambien las reglas arancelarias.