EU inicia un bloqueo naval de los puertos iraníes tras expirar el plazo límite

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) no hizo ningún anuncio formal sobre el inicio del bloqueo, pero había dicho que comenzaría el lunes a las 17:30, hora iraní, y que se aplicaría a cualquier barco que entrara o saliera de puertos o zonas costeras iraníes, mientras que los barcos que utilizaran puertos no iraníes no se verían afectados.

El bloqueo estadounidense a los buques que utilizan los puertos iraníes del Golfo ha entrado en vigor, convirtiendo el conflicto de seis semanas entre la coalición estadounidense-israelí e Irán en una prueba de resistencia económica.

Donald Trump afirmó que 34 barcos habían pasado por el estrecho de Ormuz, la puerta de entrada al Golfo Pérsico, el domingo, pero no presentó pruebas que respaldaran su afirmación.

En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, el presidente también afirmó: «Nos ha contactado la otra parte», que, según él, «tiene mucho interés en llegar a un acuerdo».

A lo largo del conflicto, que comenzó con un ataque estadounidense-israelí el 28 de febrero, Trump ha afirmado con frecuencia que Teherán había estado en contacto directo, desesperado por llegar a un acuerdo, pero estas afirmaciones nunca se han corroborado.

Irán advirtió que los estadounidenses de a pie pagarían las consecuencias de la última medida de Donald Trump con un aumento en el precio de la gasolina, y también prometió que si Estados Unidos volvía a bombardear, el régimen de Teherán estaba preparado para tomar represalias.

Por su parte, Trump afirmó que cualquier barco de ataque iraní que se acercara a la flotilla estadounidense en la región sería “eliminado de inmediato”.

El lunes, parecía que las fuerzas navales estadounidenses intentarían imponer el bloqueo al este del estrecho de Ormuz, en el golfo de Omán, fuera del alcance de los misiles y drones iraníes. Aún no estaba claro cómo el Comando Central (Centcom) pretendía detener a cualquier petrolero que intentara romper el bloqueo.

Un ataque con misiles podría provocar un desastre ambiental, lo que dejaría abierta la posibilidad de que las fuerzas estadounidenses abordaran y tomaran el control de cualquier embarcación que no obedeciera las instrucciones de Estados Unidos.

El Servicio de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido emitió un aviso a los marineros para que “mantuvieran un alto nivel de conocimiento de la situación” a la espera de actualizaciones que detallen cómo se espera que desenvuelvan en las nuevas condiciones de la región.

Trump afirmó que cualquier “buque de ataque rápido” iraní sería eliminado si se acercaba a los buques estadounidenses que imponían el bloqueo con “el mismo sistema de eliminación” que Estados Unidos ha utilizado para hundir casi 50 pequeñas embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, matando al menos a 168 personas que, según ha afirmado sin pruebas, estaban involucradas en el narcotráfico.

Trump ordenó el bloqueo tras las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad, que concluyeron después de 21 horas sin acuerdo.

Esta táctica tiene como objetivo estrangular la economía iraní, fuertemente dependiente del petróleo, y obligar a Teherán a satisfacer las exigencias estadounidenses de reabrir el estrecho de Ormuz a los barcos procedentes de los puertos de los aliados del Golfo y aceptar una prohibición total del enriquecimiento de uranio.

Miad Maleki, exfuncionario del Tesoro estadounidense y actualmente en la Fundación para la Defensa de las Democracias, declaró en X que el bloqueo naval estadounidense le costaría a Irán aproximadamente 276 millones de dólares diarios en exportaciones perdidas y perturbaría 159 millones de dólares diarios en importaciones, lo que representa un daño económico combinado de 13.000 millones de dólares al mes.

El régimen iraní ha insistido en que, de hecho, seguiría controlando el estrecho de Ormuz y podría determinar qué barcos podrían pasar, y ha afirmado que el bloqueo estadounidense provocaría un aumento de los precios del petróleo, que volvieron a superar los 100 dólares por barril desde la ruptura diplomática en Islamabad.

Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní y jefe de la delegación de su país en Islamabad, les dijo a los estadounidenses en una publicación en X el domingo que “disfrutaran de las cifras actuales en las gasolineras”, provocando a Washington con la histórica sensibilidad política estadounidense respecto a los precios de la gasolina.

“Con el llamado ‘bloqueo’, pronto añorarán cuando la gasolina costaba entre 4 y 5 dólares”, añadió Ghalibaf. El precio promedio actual de la gasolina en Estados Unidos es de 4,13 dólares por galón, un aumento con respecto a los 2,98 dólares que costaba antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran la guerra contra Irán el 28 de febrero.

El presidente admitió el domingo que los precios de la gasolina podrían ser los mismos que ahora o incluso más altos cuando la nación vote en las elecciones al Congreso, y declaró a Fox News que podrían subir “un poco más”.

La embajada iraní en Tailandia publicó el lunes un cartel electoral ficticio con las palabras “Trump: 20,28 dólares el galón” y la pregunta: “¿Están preparados, amigos?”.

El lunes, Irán se inmiscuyó en la continua disputa entre Trump y el Papa León XIV sobre el conflicto.

El presidente estadounidense reaccionó airadamente a las críticas del papa, nacido en Estados Unidos, sobre el uso del lenguaje religioso por parte de su administración para justificar la guerra en Irán.

Trump lo calificó de «débil en materia de delincuencia» y «pésimo en política exterior», y publicó una imagen generada por IA en la que aparecía como una figura similar a Cristo atendiendo a los enfermos, una imagen ampliamente condenada como blasfema.

El lunes, Trump afirmó que la imagen (con túnicas rojas y blancas sueltas y luz que emanaba de sus manos) pretendía representarlo como «un médico».

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se pronunció el lunes en contra de lo que calificó de “profanación de Jesús”.

“Condeno el insulto a Su Excelencia en nombre de la gran nación de Irán, y declaro que la profanación de Jesús, el profeta de la paz y la fraternidad, no es aceptable para ninguna persona libre.”

El papa declaró el lunes a los periodistas que no tenía “ninguna intención de debatir” con Trump sobre Irán y añadió que “seguirá pronunciándose enérgicamente contra la guerra, buscando promover la paz, el diálogo y las relaciones multilaterales entre los Estados para encontrar soluciones justas a los problemas”.

El bombardeo estadounidense-israelí contra Irán cesó gracias a un alto el fuego de dos semanas negociado por Pakistán, que comenzó el miércoles. Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses permanecían “listas para la acción” y preparadas para “acabar con lo poco que queda de Irán”.

Irán también ha declarado estar dispuesto a reanudar la batalla. Ebrahim Zolfaghari, portavoz militar iraní, afirmó el lunes que si los puertos iraníes se vieran amenazados, “ningún puerto del Golfo Pérsico ni del Mar de Omán estaría a salvo”.

A pesar de las afirmaciones de Trump de que otros países ayudarían a hacer cumplir el bloqueo estadounidense, ninguno se ha ofrecido.

El primer ministro británico, Keir Starmer, insistió en que su país no apoyaba el bloqueo y que «no nos dejaremos arrastrar a la guerra».

Alemania, España, Italia, Polonia y Grecia han descartado el envío de fuerzas navales para apoyar el bloqueo.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha declarado que París organizará una conferencia con el Reino Unido y otros países para crear una misión multinacional que restablezca la navegación en el estrecho de Ormuz, pero ha dejado claro que esto ocurrirá después del conflicto.

“Esta misión estrictamente defensiva, distinta de la de los beligerantes, se desplegará tan pronto como la situación lo permita”, dijo Macron en X.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, afirmó que el restablecimiento de la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz era de importancia “fundamental”.