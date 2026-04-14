El exjefe de inteligencia de Brasil, que huyó del país, fue arrestado por agentes del ICE en EU

Días antes del veredicto, Alexandre Ramagem, exjefe de espionaje de Bolsonaro, huyó en coche a Guyana y abordó un vuelo a Estados Unidos, donde ha permanecido desde entonces.

Cuando el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro , fue condenado a casi 30 años de prisión por un intento de golpe de Estado, otros seis miembros de su gabinete también fueron declarados culpables y todos comenzaron a cumplir sus condenas, excepto uno.

El lunes, fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), aparentemente en el marco de la represión migratoria de Donald Trump.

Ramagem, un ex oficial de la policía federal, fue sentenciado a 16 años de prisión después de que el Tribunal Supremo del país concluyera que había convertido al servicio de inteligencia brasileño en una unidad clandestina de contrainteligencia para vigilar ilegalmente a funcionarios considerados opositores de Bolsonaro.

Los investigadores descubrieron que había utilizado software espía para rastrear la geolocalización de magistrados del Tribunal Supremo, legisladores, periodistas y funcionarios públicos. También supervisó investigaciones relacionadas con los hijos de Bolsonaro, incluido el senador Flávio Bolsonaro, quien, tras el encarcelamiento de su padre, se perfila como un candidato clave de la oposición en las elecciones presidenciales de este año.

Tras su condena, Ramagem perdió su puesto en la policía federal y fue destituido de su cargo como diputado en la cámara baja del Parlamento brasileño.

Trump intentó, sin éxito, influir en el juicio de su aliado Bolsonaro imponiendo aranceles adicionales a Brasil, y muchos partidarios del líder brasileño de extrema derecha han buscado refugio en Estados Unidos.

Durante los meses que pasó prófugo en Estados Unidos, Ramagem incluso apareció en una transmisión en vivo presentada por un influencer brasileño de extrema derecha, en la que afirmó contar con la “aprobación” del gobierno de Trump.

Durante la transmisión en vivo del pasado noviembre, Ramagem dijo que, según se informa, había recibido un mensaje de alguien de la administración Trump que decía: “Es bueno saber que tenemos un amigo que está sano y salvo aquí en los Estados Unidos”.

Aunque Brasil solicitó formalmente su extradición en diciembre, la policía federal afirmó que se encontraba detenido por un asunto migratorio. Figura en la base de datos de detenidos del ICE como “bajo custodia”, sin detalles sobre su paradero.

Paulo Figueiredo, el empresario e influencer brasileño de extrema derecha que reside en Estados Unidos, publicó en las redes sociales que Ramagem fue detenido tras un control policial en Orlando, “inicialmente por una infracción de tráfico menor y posteriormente remitido al ICE”.

Ramagem tiene “una solicitud de asilo pendiente, presentada hace algún tiempo y aún en revisión, que le permite permanecer legalmente en los EE. UU. hasta que se tome una decisión final”, escribió Figueiredo, quien también ha sido acusado de participar en el intento de golpe de Estado, pero aún no ha sido juzgado porque las autoridades judiciales brasileñas no han podido notificarle mientras ha estado viviendo en los EE. UU. durante años.