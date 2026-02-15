EU intercepta otro buque petrolero en el océano Índico tras violar bloqueo

El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este domingo que interceptó en el océano Índico a otro petrolero que, según Washington, violaba el bloqueo impuesto a las operaciones de crudo en el Caribe relacionadas con Venezuela y Cuba y trató de escapar del cerco estadounidense.

“Durante la noche, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una visita de derecho de inspección, interdicción marítima y abordaje del Veronica III sin incidentes en el área de responsabilidad del Indopacom (Comando Indo-Pacífico)”, reveló el Pentágono en un mensaje en X acompañado por un video de la operación.

Según las Fuerzas Armadas estadounidenses, “el buque intentó desafiar la cuarentena ordenada por el presidente (estadounidense Donald) Trump, con la esperanza de escabullirse”.

“Lo seguimos desde el Caribe hasta el océano Índico, acortamos la distancia y lo neutralizamos. Ninguna otra nación tiene el alcance, la resistencia ni la voluntad para hacer algo así. Las aguas internacionales no son un santuario. Por tierra, mar o aire, te encontraremos y haremos justicia”, añade el escrito.

El Veronica III, identificado como un buque de bandera panameña por el sitio de rastreo Marine Traffic, es uno de los alrededor de 16 tanqueros sancionados que habrían intentado eludir el bloqueo de EU, según The New York Times, entre ellos el Aquila II, interceptado por Washington el pasado 9 de febrero también en el Índico.

