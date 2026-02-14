Planean en EU gastar 38,300 mdd para aumentar su capacidad de detención de inmigrantes

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 14 febrero 2026
    Planean en EU gastar 38,300 mdd para aumentar su capacidad de detención de inmigrantes
    Un enorme almacén de 76,800 metros cuadrados en Socorro, un suburbio de El Paso, Texas. El almacén fue adquirido recientemente por el Departamento de Seguridad Nacional por 122.8 millones de dólares. AP/Morgan Lee
AP
por AP

COMPARTIR

TEMAS


Detenciones
Prisión
Migrantes

Localizaciones


Estados Unidos

Organizaciones


ICE

A mediados de enero, el ICE tenía a más de 75 mil inmigrantes detenidos, frente a 40 mil cuando Trump asumió el cargo un año antes, según datos federales

NUEVA YORK- Autoridades migratorias federales de Estados Unidos planean gastar 38,300 millones de dólares para aumentar la capacidad de detención a 92,600 camas, según muestra un documento publicado el viernes, mientras el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas compra almacenes discretamente para convertirlos en centros de detención y procesamiento.

La gobernadora republicana de Nueva Hampshire, Kelly Ayotte, publicó el documento en internet en medio de la tensión por los planes del ICE, siglas en inglés del servicio de inmigración, de convertir un almacén en la localidad de Merrimack en un centro de procesamiento con 500 camas.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Golpiza fue injustificada’: migrante con 8 fracturas en el cráneo durante arresto de ICE

El documento señala que el ICE planea establecer 16 centros regionales de procesamiento con una población de entre mil y 1,500 detenidos, cuyas estancias promediarían de tres a siete días. Otros ocho centros de detención a gran escala podrían albergar de 7 mil a 10 mil detenidos por periodos que, en promedio, serían menores a 60 días.

El texto también hace referencia a la adquisición de 10 instalaciones existentes “llave en mano”.

Los planes prevén que todas estén en funcionamiento para noviembre, mientras funcionarios de inmigración ponen en marcha una expansión masiva de 45 mil millones de dólares de los centros de detención, financiada por la reciente ley de recortes de impuestos promulgada por el presidente Donald Trump.

A mediados de enero, el ICE tenía a más de 75 mil inmigrantes detenidos, frente a 40 mil cuando Trump asumió el cargo un año antes, según datos federales publicados la semana pasada.

El documento recién difundido se refiere a “instalaciones no tradicionales”, y se da a conocer luego de que el ICE ha comprado discretamente al menos siete almacenes, algunos de más de 92,900 metros cuadrados (1 millón de pies cuadrados), en las últimas semanas en Arizona, Georgia, Maryland, Pensilvania y Texas.

$!Un almacén de más de un millón de pies cuadrados adquirido por el ICE en Social Circle, Georgia que planea abrir como centro de detención en abril de 2026.
Un almacén de más de un millón de pies cuadrados adquirido por el ICE en Social Circle, Georgia que planea abrir como centro de detención en abril de 2026. EFE/EPA/Erik S. Lesser

La adquisición de almacenes en seis ciudades se frustró cuando los propietarios decidieron no vender ante la presión de activistas. Sin embargo, varios otros acuerdos en lugares como Nueva York están a punto de concretarse.

Con frecuencia, los funcionarios municipales no pueden obtener detalles del ICE hasta que se finaliza la venta de una propiedad.

Las tensiones afloraron después de que el director interino del ICE, Todd Lyons, testificara el jueves que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) “ha trabajado con la gobernadora Ayotte” y le proporcionó un resumen del impacto económico.

Ayotte dijo que esa aseveración “simplemente no es cierta”, y que el resumen se envió horas después de que Lyons testificara.

El documento se refiere erróneamente a los “efectos en cadena en la economía de Oklahoma” y a los ingresos generados por los impuestos estatales sobre las ventas y sobre la renta, ninguno de los cuales existe en Nueva Hampshire.

TE PUEDE INTERESAR: Una redada de inmigración trastoca un bastión republicano

“Los comentarios del director Lyons hoy son otro ejemplo del preocupante patrón de problemas con este proceso”, manifestó Ayotte. “Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional siguen sin proporcionar ningún detalle de sus planes para Merrimack, y mucho menos informes o sondeos”.

El DHS no respondió a preguntas sobre los comentarios de Ayotte ni acerca del nuevo documento. Pero anteriormente confirmó que estaba buscando más espacio de detención, aunque objetó que se llamara “almacenes” a los sitios, al señalar en un comunicado que serían “instalaciones de detención muy bien estructuradas que cumplen con nuestros estándares regulares de detención”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
Prisión
Migrantes

Localizaciones


Estados Unidos

Organizaciones


ICE

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
Doblete

Doblete
true

Reformas laborales: el legado de la 4T
Al revisar en la plataforma el apartado Contratos de obras, bienes y servicios en el municipio dedicado a Tequila, Jalisco, se encontró que ningún contrato ha sido subido desde octubre de 2024.

Revelan que exalcalde de Tequila nunca transparentó contratos ni auditorías
El funcionario explicó que los cierres parciales reportados en la carretera federal 54 obedecen a que el despliegue de seguridad continúa en la zona.

Zacatecas: aseguran que CJNG intentó rescatar a ‘El Braca’ con dron explosivo tras detención

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa.

Sarampión: señales tempranas que no debes ignorar
Para estudiantes de secundaria beneficiados con la Beca Rita Cetina ha concluido hace unos días el periodo de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar, contabilizando más de un millón de plásticos entregados.

¿Qué hacer si no recogí la tarjeta de la Beca Rita Cetina 2026 para estudiantes de secundaria?
Promoción “Burger a 1 Beso” dará una Famous Star con Queso gratis al comprar un combo y dar un beso; solo aplica el 14 de febrero en sucursales participantes.

Carl’s Jr. lanza promoción ‘Burger a 1 Beso’ por el 14 de febrero: así te regala una Famous Star

Lío. El conflicto entre la familia de Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón suma un nuevo capítulo en los tribunales.

José Manuel Figueroa demanda a Imelda Garza y defiende la memoria de Julián