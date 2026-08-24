EU lanza la operación ‘Paria Económico’ para bloquear las fuentes de ingresos de Irán

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    EU lanza la operación ‘Paria Económico’ para bloquear las fuentes de ingresos de Irán
    Esto ocurre a casi seis meses de la guerra lanzada por EU e Israel contra el país persa y en medio de unas conversaciones de paz estancadas. AP.

Se dirigirán contra cinco de las vías vitales como los activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo

WASHINGTON.- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció este lunes el inicio de la operación ‘Paria Económico’ para cortar “todas las opciones económicas” de Irán con el objetivo de elevar la presión con sanciones contra la República Islámica a casi seis meses de guerra desde el inicio de la guerra.

“El Departamento del Tesoro ha identificado todos los nodos, facilitadores y redes que Irán ha utilizado para el contrabando de petróleo y eludir sanciones”, dijo Bessent una rueda de prensa, en la que reiteró que “nadie está exento” de ser objetivo de sanciones indirectas por negociar con el régimen iraní.

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El alto funcionario aclaró que estas “sanciones sectoriales” apuntarán a “cinco de las vías vitales que Irán explota en otros países: activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo”.

“Estas medidas amplían el riesgo de sanciones secundarias para cualquiera que sea lo suficientemente insensato como para seguir haciendo negocios con este régimen, y acelerarán la rapidez con la que actuaremos contra ellos”, alertó.

El exinversor adelantó que funcionarios del Tesoro, el Departamento de Estado y las Fuerzas Armadas “se están reuniendo ahora con sus homólogos internacionales para transmitirles que EE.UU. espera acciones concretas”, aunque no detalló qué naciones fueron advertidas ni precisó un calendario para aplicar estas sanciones.

“Cada país tiene un plazo definido para poner fin a las actividades que hemos identificado. Si no actúan, nosotros lo haremos unilateralmente”, indicó Bessent, que ya había anunciado que este lunes sería el “Día D económico” en la guerra contra Irán.

El secretario del Tesoro estadounidense también informó sobre nuevas sanciones a “más de 60 entidades, individuos y buques en todo el mundo que permiten al régimen iraní adquirir tecnología nuclear y de misiles ilícita, llevar a cabo ciberoperaciones y generar ingresos petroleros”.

“Que no haya ambigüedad sobre la postura de Estados Unidos: cualquier tipo de relación económica con este régimen asesino expondrá a los responsables a todo el peso del poder estadounidense”, insistió.

La Marina estadounidense también mantiene un bloqueo naval a las costas y puertos iraníes para evitar la entrada y salida de buques, lo que ha agravado la situación económica en la nación persa, que al inicio del conflicto interrumpió el tráfico por el estratégico estrecho de Ormuz, afectando el suministro de crudo mundial.

Por su parte, Irán ha respondido que no permitirá que Washington dicte los términos del fin de la guerra y ha reiterado sus advertencias a otros países que no participen en la nueva campaña económica estadounidense en su contra.

Avisó además que considerará como “enemigo” a los países que se unan a la “guerra económica” de Estados Unidos.

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