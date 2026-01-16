TikTok reforzará la tecnología de verificación de edad en toda la UE

TikTok comenzará a implementar una nueva tecnología de verificación de edad en toda la UE en las próximas semanas, a medida que aumentan los pedidos de una prohibición de las redes sociales al estilo australiano para menores de 16 años en países como el Reino Unido.

TikTok, propiedad de ByteDance, y otras plataformas importantes populares entre los jóvenes, como YouTube, están bajo una presión cada vez mayor para identificar y eliminar mejor las cuentas que pertenecen a niños.

El sistema, que se ha probado silenciosamente en la UE durante el año pasado, analiza información de perfil, videos publicados y señales de comportamiento para predecir si una cuenta puede pertenecer a un usuario menor de 13 años.

Además de analizar la información que el titular de la cuenta proporciona sobre sí mismo, la tecnología analiza comportamientos como los vídeos que publica el usuario y “otros comportamientos en la plataforma”.

TikTok dijo que las cuentas marcadas por el sistema serían revisadas por moderadores especializados en lugar de enfrentar una prohibición automática, y luego podrían ser eliminadas.

También dijo que los usuarios tendrían la oportunidad de apelar la eliminación de una cuenta si se hubiera cometido un error.

Las opciones de identificación de edad que ofrece TikTok durante el proceso de apelación incluyen la estimación de la edad facial por parte de la empresa de verificación Yoti, la autorización de tarjeta de crédito o la identificación aprobada por el gobierno.

El piloto europeo provocó la eliminación de miles de cuentas.

La implementación del sistema se produce mientras las autoridades europeas examinan cómo las plataformas verifican la edad de los usuarios según las normas de protección de datos.

TikTok afirmó que su sistema cumplía con las leyes de datos y privacidad. «La predicción de la probabilidad de que alguien sea menor de 13 años no se utiliza con otros fines que no sean decidir si se envía una cuenta a moderadores humanos y supervisar y mejorar la tecnología», declaró la compañía en una entrada de blog.

Al adoptar este enfoque, podemos brindar seguridad a los adolescentes preservando su privacidad. Nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad de proteger a nuestra comunidad, y en particular a los adolescentes.

Dijo que otras características para proteger a los usuarios más jóvenes en su servicio incluían no permitir que los menores de 16 años envíen mensajes directos, mientras que los menores de 18 años tienen un límite de tiempo de pantalla de 60 minutos y no reciben notificaciones “después de la hora de dormir”.

Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, también utiliza Yoti para verificar la edad de los usuarios en Facebook.

En diciembre, Australia implementó una prohibición de las redes sociales para personas menores de 16 años. El jueves, el comisionado de seguridad electrónica del país reveló que se habían eliminado más de 4,7 millones de cuentas en 10 plataformas, incluidas YouTube, TikTok, Instagram, Snap y Facebook, desde que se implementó la prohibición el 10 de diciembre.

A principios de esta semana, Keir Starmer dijo a los parlamentarios que estaba abierto a una prohibición de las redes sociales para los jóvenes en el Reino Unido después de preocuparse por la cantidad de tiempo que los niños y adolescentes pasaban en sus teléfonos inteligentes.

El primer ministro dijo a los parlamentarios laboristas que estaba alarmado por los informes sobre niños de cinco años que pasaban horas frente a las pantallas cada día, y que estaba cada vez más preocupado por el daño que las redes sociales estaban causando a los menores de 16 años.

Starmer se ha opuesto anteriormente a prohibir las redes sociales para los niños, creyendo que tal medida sería difícil de controlar y podría empujar a los adolescentes hacia la red oscura.

A principios de este mes, Ellen Roome, cuyo hijo de 14 años, Jools Sweeney, murió después de que un desafío en línea salió mal, pidió más derechos para que los padres accedan a las cuentas de redes sociales de sus hijos si mueren.

El Parlamento Europeo presiona para que haya límites de edad en las redes sociales, mientras que Dinamarca quiere prohibirlas para los menores de 15 años.

TikTok declaró que la nueva tecnología se diseñó específicamente para cumplir con los requisitos regulatorios de la UE. La compañía ha colaborado con la Comisión de Protección de Datos de Irlanda, su principal regulador de privacidad en la UE, durante el desarrollo del sistema.

En 2023, una investigación descubrió que a los moderadores se les decía que permitieran a los menores de 13 años permanecer en la plataforma si afirmaban que sus padres supervisaban sus cuentas.