¿Qué significa la incursión de EE.UU. en Venezuela para los planes de China sobre Taiwán?

La visión de una superpotencia regional hostil lanzando un ataque durante la noche para derrocar al líder de un país vecino más pequeño fácilmente podría haber acelerado el pulso en Taiwán.

Estados Unidos reveló el sábado los detalles de una redada sorpresa para capturar al líder de Venezuela, Nicolás Maduro , quien fue trasladado a Estados Unidos, donde el lunes fue llevado a rastras a un tribunal en Nueva York.

Los comentaristas en China inmediatamente hicieron comparaciones sobre cómo podría desarrollarse un ataque a Taiwán.

China, un país con más de 1.400 millones de habitantes y las fuerzas armadas más grandes del mundo, lleva mucho tiempo buscando a Taiwán , una isla autónoma de 23 millones de habitantes en su patio trasero. El desequilibrio de poder es comparable al que existe entre Estados Unidos, que posee el ejército más poderoso del mundo, y Venezuela, un pequeño país de ingresos medios de tan solo 30 millones de habitantes que, al igual que Taiwán, depende de países amigos para su defensa.

El lunes, Emily Thornberry, presidenta del comité de asuntos exteriores del Reino Unido, advirtió que China y Rusia podrían envalentonarse ante la falta de condena a las acciones de Estados Unidos. Sin embargo, es poco probable que los acontecimientos en América cambien la postura fundamental de Pekín respecto a Taiwán.

En primer lugar, si bien China se preocupa por las narrativas internacionales con respecto a Taiwán y ejerce una gran presión sobre otros países para que reconozcan las reivindicaciones de Pekín sobre la isla, no considera que el asunto sea de derecho internacional. Pekín considera a Taiwán parte de su territorio y, por lo tanto, un asunto de política interna. «Pekín no se ha abstenido de tomar medidas cinéticas ni de otro tipo contra Taiwán por respeto al derecho y las normas internacionales. Ha seguido una estrategia de coerción sin violencia», declaró Ryan Hass, exdiplomático estadounidense en Pekín e investigador principal de Brookings.

Shen Dingli, destacado experto en relaciones internacionales en Shanghái, expuso la opinión oficial: «Las relaciones entre ambos lados del estrecho no son relaciones internacionales ni se rigen por el derecho internacional. La postura de Estados Unidos respecto a Venezuela carece de relevancia para las relaciones entre ambos lados del estrecho».

En la red social china Weibo, un popular comentarista nacionalista especializado en asuntos gubernamentales escribió: «Dejen de vincular las acciones de Estados Unidos en Venezuela con la cuestión de Taiwán... Sus acciones constituyen una grave violación del derecho internacional y una vulneración de la soberanía de Venezuela, mientras que nuestra situación es estrictamente un asunto interno nacional. No hay absolutamente ninguna ‘comparabilidad’ en cuanto a naturaleza, métodos u objetivos».

En segundo lugar, el mayor factor disuasorio para China de lanzar un ataque contra Taiwán es el equilibrio militar en el estrecho de Taiwán. Si bien China cuenta con un ejército más poderoso, Taiwán cuenta con la promesa de apoyo de Estados Unidos en caso de ataque. La semana pasada, el Ejército Popular de Liberación (EPL) de China realizó varios días de intensos ejercicios militares en los alrededores de Taiwán, diseñados para demostrar su capacidad para bloquear la isla y repeler la ayuda internacional.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos cree que el EPL está en camino de alcanzar su objetivo de 2027 de poder lograr una “victoria estratégica decisiva” sobre Taiwán, particularmente con sus rápidos avances en inteligencia artificial militar, biotecnología y misiles hipersónicos.

Pero en lugar de preocuparse por las noticias en Venezuela, muchos en Taiwán argumentaron que la exitosa operación militar estadounidense podría en realidad hacer reflexionar a Beijing.

Algunos señalaron que las armas venezolanas, provenientes de China, no lograron defenderse del ataque estadounidense. Entre 2010 y 2020, casi el 90% de las ventas de armas de China a América se destinaron a Venezuela, según ChinaPower, un proyecto de investigación del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

“¿Por qué el ejército estadounidense pudo intervenir como si no hubiera nadie?”, preguntó Lin Ying Yu, profesor asociado de la Universidad Tamkang de Taipéi. “Todos parecían pensar que las armas de fabricación china eran muy impresionantes tras los enfrentamientos entre las fuerzas aéreas indias y pakistaníes”, dijo Lin, refiriéndose al éxito de los aviones de combate de fabricación china utilizados por Pakistán en un breve conflicto con India el año pasado. “Pero ahora, parece haber una interpretación diferente”.

Sung Wen-Ti, miembro no residente del Global China Hub del Atlantic Council, con sede en Taiwán, dijo: “La capacidad del ejército estadounidense para un ataque de decapitación, especialmente contra los sistemas de defensa de Venezuela, en su mayoría chinos, debería proporcionar un elemento disuasorio que haga que Beijing piense en poner a prueba su [ejército] contra Washington”.

Aun así, el flagrante desprecio de Donald Trump por el orden internacional basado en normas, y la rapidez con la que los líderes occidentales han acatado la postura de Washington, revelan la transformación de las normas globales que se está produciendo. El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, se ha negado a condenar las acciones de Trump , a pesar de que los expertos han calificado el ataque de ilegal según el derecho internacional. Muchos líderes europeos también han evadido su postura.

China declaró el lunes que el flagrante uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra Venezuela viola gravemente el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales. China, junto con Rusia, apoyó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la legalidad de la operación.

El gobierno de Taiwán se negó a hacer comentarios sobre las acciones de Estados Unidos, a pesar del hecho de que el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, ha hablado repetidamente de la necesidad de defender el orden internacional basado en reglas como un medio para prevenir una invasión china.

Un popular bloguero taiwanés argumentó que, para evitar convertirse en “otra Venezuela”, Taiwán debería evitar causarle problemas a Estados Unidos, como convertirse en una fuente de drogas o refugiados. En una publicación de Facebook que recibió más de 30.000 “me gusta”, el popular youtuber Chiu Wei-chieh, también conocido como “Froggy” Chiu, afirmó que, a diferencia de Venezuela, el líder de Taiwán cuenta con el apoyo popular. “Taiwán no debería convertirse en Venezuela. Eso significa apretar los cinco dedos, unirnos y no convertirnos en presa fácil para ellos”, escribió.