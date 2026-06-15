EU mantendrá su despliegue militar en Oriente Medio tras la firma del acuerdo

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    EU mantendrá su despliegue militar en Oriente Medio tras la firma del acuerdo
    Trascendió que el texto del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto y desbloquear el estrecho de Ormuz se dará a conocer en máximo 48 horas. ESPECIAL.

Afirmó que el memorando contempla la reducción de fuerzas militares en la región una vez se haya alcanzado un acuerdo de paz definitivo

WASHINGTON.- Luego de que se firmara un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán y Estados Unidos informó que mantendrá su despliegue militar en Oriente Medio, esto mientras continúan las conversaciones técnicas para su implementación.

“Hemos desplegado un gran número de fuerzas en la región para preparar la operación que comenzó en febrero. Esperamos poder reducirlas. Todavía no lo hemos hecho. Queremos ver, una vez más, que los iraníes cumplan con lo que prometieron”, declaró un alto cargo de la Administración de Donald Trump en una llamada con periodistas.

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Además trascendió que la retirada de las tropas israelíes de El Líbano no es una condición incluida en el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.

“La retirada no es una condición del acuerdo. El acuerdo es un alto el fuego. Y no es un alto el fuego unilateral. Eso significa que si Irán no puede controlar a Hizbulá y este grupo ataca a los israelíes, Israel tendrá derecho a defenderse y responder”, explicó.

Estados Unidos e Irán anunciaron el domingo haber alcanzado un acuerdo, con la mediación de Pakistán, que pone fin a la guerra iniciada en febrero y que permitirá el desbloqueo del estrecho de Ormuz.

El acuerdo estipula el cese de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano, donde Israel mantiene una ofensiva que presenta como respuesta a los ataques del grupo Hizbulá, aliado de Irán.

Desde el inicio de la guerra el pasado febrero, Estados Unidos mantiene en la región un fuerte despliegue militar, incluidos dos portaciones y más de una docena de destructores.

Al momento los detalles concretos del memorando de entendimiento todavía se desconocen, aunque fuentes estadounidenses dijeron que el texto íntegro se publicará dentro de las próximas 24 o 48 horas.

Las negociaciones técnicas para implementar el memorando de entendimiento comenzarán a finales de esta semana, mientras que la firma oficial está prevista para el viernes en Suiza.

“Los sectores más duros de ambos lados —en Irán, donde se registran protestas, y en Estados Unidos, donde algunos sostienen que nunca es posible un acuerdo con Teherán— están haciendo mucho ruido, pero aún no se han divulgado todos los detalles”, señaló un funcionario, que habló bajo condición de anonimato.

El proceso negociador por parte de Estados Unidos estará encabezado por el vicepresidente, JD Vance.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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