EU niega ante la ONU estar en guerra contra Venezuela: ‘No estamos ocupando ningún país’

Internacional
/ 5 enero 2026
    EU niega ante la ONU estar en guerra contra Venezuela: ‘No estamos ocupando ningún país’
    Defienden que la ‘acción policial’ se llevó a cabo de “conformidad con la responsabilidad del presidente de EU” en su labor de proteger a los estadounidenses dentro y fuera del país. FOTO: ESPECIAL.

Afirma que no vacilará en sus acciones para proteger a los estadounidenses del azote del narcoterrorismo y aseguró que se busca justicia para el gran pueblo venezolano

Naciones Unidas.- Estados Unidos negó ante el Consejo de Seguridad de la ONU estar en guerra “contra Venezuela” y descartó que la detención de su presidente, Nicolás Maduro, y la posterior decisión de gobernar el país hasta que haya una transición política suponga una ocupación.

“No hay ninguna guerra contra Venezuela ni contra su pueblo. No estamos ocupando ningún país”, aseguró el embajador de EE.UU. ante la ONU, Mike Waltz.

Waltz defendió la detención de Maduro tras asegurar que las fuerzas de EE.UU. arrestaron a “un narcotraficante” que será juzgado por los tribunales por “los delitos cometidos contra el pueblo estadounidense durante los últimos quince años”. “Maduro no es solo un narcotraficante acusado. Era un presidente ilegítimo. No era un jefe de Estado”, aseguró.

El embajador acusó al líder venezolano y “a sus compinches” de haber “manipulado el sistema electoral venezolano para mantener su control ilegítimo del poder”.

“Si la ONU y los estados reunidos en este consejo confieren legitimidad a un narcoterrorista ilegítimo y el mismo trato que a un presidente o jefe de Estado democráticamente, ¿Qué tipo de organización es esta?”, planteó después de que representantes de otros países como Colombia, China o Rusia, promotores de la sesión, cargaran contra la operación estadounidense.

Waltz reiteró que Trump le ofreció a Maduro una oportunidad por la vía diplomática: “Le ofreció múltiples salidas”, aseguró.

EE.UU., dijo, quiere “un futuro mejor para el pueblo venezolano”: “Creemos que un futuro mejor para el pueblo de Venezuela, la región y el mundo es estabilizar la región y hacer que el vecindario en el que vivimos sea un lugar mucho mejor y más seguro”.

Temas


Derechos
Detenciones
Guerras

Localizaciones


Estados Unidos
Venezuela

Personajes


Donald Trump
Nicolás Maduro

Organizaciones


ONU

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos el 3 de enero de 1939. El entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, impulsó la creación de la agencia, en la que participaron activamente: José Antonio Jiménez Arnau, Manuel Aznar Zubigaray y Vicente Gállego.

