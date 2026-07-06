EU ofrece 10 millones de dólares por ‘Los Chapitos’: Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar

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    EU ofrece 10 millones de dólares por ‘Los Chapitos’: Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar
    El gobierno de EU, a través de la HSI y ICE recordó la recompensa de 10 millones de dólares que ofrece por información que dé a la ubicación y eventual arresto de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. X

“Estos hermanos infames conocidos como “Los Chapitos”, heredaron redes de tráfico de drogas de su notorio padre”

El gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, (ICE, por sus siglas en inglés) recordó la recompensa de 10 millones de dólares que ofrece por información que dé a la ubicación y eventual arresto de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera y líderes de ‘Los Chapitos’.

“Estos hermanos infames conocidos como “Los Chapitos”, heredaron redes de tráfico de drogas de su notorio padre, Joaquín “El Chapo Guzmán Loera”, resalta en el anuncio que hizo de la recompensa el ICE del gobierno estadunidense. 

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cae-la-muneca-implicado-en-asesinato-de-colaboradores-de-brugada-IH21735195

Actualmente, el sistema judicial de EU tiene en custodia a Ovidio ‘El Ratón’ y a Joaquín Guzmán López, los otros dos hijos de ‘El Chapo’ bajo el programa de testigos protegidos a cambio de información de las organizaciones del crimen organizado en México; Joaquín ha sido señalado como actor relevante para la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada en 2024 en El Paso, Texas.

La dependencia federal de Estados Unidos identificó a los hijos de ‘El Chapo’, quien actualmente está sentenciado a cadena perpetua, como sujetos armados y peligrosos; así como puntualiza que dos (Ovidio y Joaquín) están capturados y los otros dos (Iván Archivaldo y Jesús Alfredo) siguen prófugos y con una recompensa de 10 millones de dólares.

“Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar siguen fugitivos, hay una recompensa de 10 millones de dólares por información que conlleve a su arresto y proceso judicial. No intenten detenerlos, se debe considerar que ambos están armados y que son peligrosos”, indicó ICE. 

La ficha señala a los Guzmán Salazar y Guzmán López de conspirar para distribuir sustancias controladas, así como dirigir una empresa criminal, el Cártel de Sinaloa a través de Los Chapitos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/buscan-a-casco-81-operador-de-los-chapitos-JL21918753

‘LOS CHAPITOS’

El pasado mes de abril, autoridades estadounidenses reforzaron e intensificaron la búsqueda de los hermanos Guzmán, considerándolos objetivos prioritarios.

Cabe destacar que en 2022, la recompensa por Iván Archivaldo era de 5 millones, pero el monto incrementó un año después a 10 millones, la cifra por la que actualmente son buscados los hermanos Guzmán Salazar.

En su momento, las principales cabecillas de la facción de Los Chapitos eran: Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López. Sin embargo, los dos últimos ya fueron capturados por las autoridades y están detenidos en los Estados Unidos.

La facción de Los Chapitos emergió tras la captura de El Chapo. Con su ausencia, el cártel de Sinaloa se dividió en dos principales facciones: La Mayiza, por el miembro fundador ‘El Mayo’ Zambada García; y Los Chapitos. No obstante, esto provocó que ambas facciones entraran en conflicto y aumentaran las confrontaciones territoriales en México.

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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