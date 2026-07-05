Buscan a ‘Casco 81’, operador de ‘Los Chapitos’

Fuerzas federales desplegaron ayer un operativo terrestre y aéreo en el sur de Sinaloa para ubicar a Óscar Luciano Martínez Larios, “El Casco 81”, identificado como jefe de plaza de “Los Chapitos” en los municipios de Rosario y Concordia. Informes de seguridad preliminares indicaron que elementos del Ejército y la Marina realizaron incursiones en la comunidad de Agua Verde, municipio de Rosario, con apoyo de unidades terrestres y vigilancia aérea para tratar de ubicar al operador criminal.

Reportes locales señalan que durante la movilización habrían sido detenidas al menos 15 personas presuntamente vinculadas con la estructura criminal; sin embargo, hasta anoche autoridades federales no confirmaron el saldo del operativo ni la captura del objetivo prioritario. “El Casco 81” es considerado uno de los principales operadores de la facción de “Los Chapitos” en el sur de Sinaloa y forma parte de una estructura que mantiene presencia en Rosario, Concordia y comunidades serranas. El despliegue se reportó en medio de los operativos federales contra células del Cártel de Sinaloa que operan en esa región, donde en los últimos meses autoridades han asegurado armas largas, vehículos, equipo táctico y artefactos explosivos.

El sur de Sinaloa se convirtió en uno de los puntos de disputa criminal tras la fractura interna del Cártel de Sinaloa entre la facción de “Los Chapitos” y grupos vinculados a Ismael “El Mayo” Zambada. En esa zona, fuerzas federales han detectado células armadas que utilizan brechas serranas, vehículos modificados, drones y campamentos improvisados para mantener operaciones y movilidad entre Rosario, Concordia y municipios colindantes.

Originario de Guadalajara, Jalisco, “El Casco 81” forma parte del llamado clan de los hermanos Martínez Larios, operadores que ganaron influencia tras la recomposición interna del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con reportes de inteligencia, “El Casco” y sus hermanos Gabriel Nicolás Martínez Larios, “El Gabito”; Eduardo Jonathan Martínez Larios, “El Owen”, y José Luis Martínez Larios, “El Monstruo”, se incorporaron a la estructura de Los Chapitos y participaron en la disputa por el control del sur de Sinaloa tras la captura de “El Chapo” Guzmán, en 2016. Su grupo ha sido relacionado con enfrentamientos, desplazamientos de comunidades y operaciones armadas contra grupos rivales. El nombre de Martínez Larios cobró mayor relevancia este año tras la desaparición de trabajadores mineros en Concordia, hecho que derivó en un amplio despliegue federal en la región.

También ha sido mencionado en investigaciones por presunta extorsión a empresas y tras el aseguramiento de arsenales y miles de artefactos explosivos artesanales localizados en esa zona serrana. Gabriel Nicolás Martínez Larios, “El Gabito”, también ha sido identificado por autoridades como uno de los integrantes de mayor peso dentro del grupo de los hermanos. Reportes de seguridad lo ubican como un mando ligado a células armadas del Cártel de Sinaloa dedicadas a la protección de rutas, tráfico de drogas y confrontaciones con grupos rivales en la zona serrana de Sinaloa.

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