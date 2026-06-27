Cae ‘La Muñeca’; implicado en asesinato de colaboradores de Brugada

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    Cae ‘La Muñeca’; implicado en asesinato de colaboradores de Brugada
    De acuerdo con las autoridades, la captura se realizó sin incidentes. Cuartoscuro

Jovany “N” fue detenido en un operativo conjunto en el mercado municipal de Yautepec

YAUTEPEC, MOR.- Jovany “N”, alias “La Muñeca”, fue detenido en un operativo conjunto en el mercado municipal de Yautepec, por su presunta participación en el asesinato de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, colaboradores cercanos a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

De acuerdo con las autoridades, la captura se realizó sin incidentes y, tras el despliegue de seguridad, circularon versiones falsas sobre la detención de un hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, las cuales fueron descartadas de inmediato por las autoridades.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/alertan-en-nuevo-leon-por-presencia-de-polvos-del-sahara-NH21734292

Las investigaciones vinculan a “La Muñeca” con el control del narcomenudeo en el norte de la capital del país, y se le identifica como un estrecho colaborador de Samuel “N”, alias “El Chamaco”, a quien se señala como autor material del doble homicidio.

INICIAN PROCESO CONTRA DETENIDO

El detenido fue trasladado ante la autoridad competente para el inicio de su proceso penal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/rechaza-durazo-investigacion-y-exige-rectificar-al-nyt-PH21733927

El municipio de Yautepec, gobernado por la familia Alonso desde hace 15 años, ha sido intervenido de forma reiterada en los últimos meses para desmantelar un narcolaboratorio, detener a los liderazgos del cártel de Los Linos y ahora con la captura de “La Muñeca”.

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