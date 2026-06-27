Cae ‘La Muñeca’; implicado en asesinato de colaboradores de Brugada

YAUTEPEC, MOR.- Jovany “N”, alias “La Muñeca”, fue detenido en un operativo conjunto en el mercado municipal de Yautepec, por su presunta participación en el asesinato de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, colaboradores cercanos a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

De acuerdo con las autoridades, la captura se realizó sin incidentes y, tras el despliegue de seguridad, circularon versiones falsas sobre la detención de un hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, las cuales fueron descartadas de inmediato por las autoridades.