EU pierde a Dick Cheney, muere a los 84 años uno de los vicepresidentes más influyentes y divisivos

WASHINGTON- Dick Cheney, el conservador enérgico que se convirtió en uno de los vicepresidentes más poderosos y divisivos en la historia de Estados Unidos y un defensor destacado de la invasión de Irak, ha muerto a los 84 años. Cheney murió el lunes debido a complicaciones de neumonía y enfermedades cardíacas y vasculares, informó su familia el martes en un comunicado. Cheney, discreto pero firme, sirvió a presidentes que eran padre e hijo, liderando las fuerzas armadas como jefe de defensa durante la Guerra del Golfo Pérsico con el presidente George H.W. Bush antes de regresar a la vida pública como vicepresidente del hijo de Bush, George W. Bush. Cheney fue, en efecto, el director de operaciones de la presidencia del joven Bush. Tuvo un papel, a menudo dominante, en la implementación de decisiones más importantes para el presidente y algunas de interés supremo para él mismo, todo mientras vivía con décadas de enfermedad cardíaca y, después de su mandato, un trasplante de corazón. Cheney defendió consistentemente las herramientas extraordinarias de vigilancia, detención e inquisición empleadas en respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Bush llamó a Cheney un “hombre decente y honorable” y lamentó su muerte como “una pérdida para la nación”. “La historia lo recordará como uno de los mejores servidores públicos de su generación, un patriota que aportó integridad, alta inteligencia y seriedad de propósito a cada posición que ocupó”, declaró Bush en un comunicado.

Años después de dejar el cargo, se convirtió en un objetivo del presidente Donald Trump, especialmente después de que su hija, Liz Cheney, se alzara como la principal crítica y examinadora republicana de los desesperados intentos de Trump por mantenerse en el poder después de su derrota electoral y sus acciones en el motín del 6 de enero de 2021 en el Capitolio. En un anuncio televisivo para su hija, Cheney afirmó que "en los 246 años de historia de nuestra nación, nunca ha habido un individuo que representara una mayor amenaza para nuestra república que Donald Trump. Intentó robar la última elección usando mentiras y violencia para mantenerse en el poder después de que los votantes lo rechazaran. Es un cobarde". En un giro que los demócratas de su época nunca podrían haber imaginado, Dick Cheney dijo el año pasado que votaría por su candidata, Kamala Harris, en las elecciones presidenciales contra Trump.

A pesar de todo su conservadurismo, Cheney apoyó de manera privada y pública a su hija Mary Cheney después de que ella se declarara gay, años antes de que el matrimonio homosexual fuera ampliamente apoyado y luego legalizado. “La libertad significa libertad para todos”, dijo. Sobreviviente de cinco ataques cardíacos, Cheney pensó durante mucho tiempo que vivía con tiempo prestado y declaró en 2013 que ahora se despertaba cada mañana “con una sonrisa en mi rostro, agradecido por el regalo de otro día”, una imagen extraña para una figura que siempre parecía estar en las barricadas.

Durante su tiempo en el cargo, la vicepresidencia dejó de ser un puesto ceremonial. En cambio, Cheney la convirtió en una red de canales secundarios desde los cuales influir en la política sobre Irak, terrorismo, poderes presidenciales, energía y otros pilares de una agenda conservadora. Con una media sonrisa aparentemente permanente, los detractores la llamaban una mueca, Cheney bromeaba sobre su desmesurada reputación como manipulador sigiloso. "¿Soy el genio malvado en la esquina que nadie ve salir de su agujero?" preguntó. "Es una buena manera de operar, en realidad". Un defensor acérrimo de la invasión de Irak que se fue aislando cada vez más a medida que otros halcones abandonaban el gobierno, Cheney se equivocó en punto tras punto en la Guerra de Irak, sin perder nunca la convicción de que esencialmente tenía razón.

Alegó vínculos entre los ataques de 2001 contra Estados Unidos y el Irak previo a la guerra que no existían. Dijo que las tropas estadounidenses serían recibidas como liberadoras, pero no fue así. Declaró que la insurgencia iraquí estaba en sus últimas etapas en mayo de 2005, cuando 1.661 miembros del servicio estadounidense habían sido asesinados, ni siquiera la mitad del total al final de la guerra.

Para sus admiradores, mantuvo la fe en un tiempo inestable, resuelto incluso cuando la nación se volvió contra la guerra y los líderes que la libraban. Pero bien entrado el segundo mandato de Bush, la influencia de Cheney disminuyó, cercada por los tribunales o las realidades políticas cambiantes.