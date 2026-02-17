EU prevé que ventas de crudo venezolano superarán los 10 mdd anuales

WASHINGTON.- El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, prevé que las ventas de crudo venezolano podrían superar los 10 mil millones de dólares anuales.

El secretario informó que se se reunió en Caracas dijo que la semana pasada con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, para impulsar un “histórico” pacto energético, este “volumen de ingresos enorme” se destinará a “empezar a reconstruir un país y una sociedad, restablecer una prensa libre y un Gobierno representativo”.

“Hasta ahora hemos vendido alrededor de mil millones de dólares en petróleo. Recientemente hemos firmado acuerdos para vender otros 5 mil millones de dólares en los próximos meses. Así que estamos hablando de bastante más de 10 mil millones de dólares al año”, dijo.

El acuerdo entre el Gobierno de Rodríguez y Washington para comercializar hidrocarburo venezolano también aportará “un tipo específico de crudo para el que se construyeron las refinerías estadounidenses en la década de 1970”.

“Es una ganancia para todos y la transformación de un país sin ningún soldado estadounidense sobre el terreno y sin un solo dólar del contribuyente estadounidense. Es una diplomacia (del presidente estadounidense Donald) Trump completamente fuera de lo convencional, que marca un antes y un después”, insistió.

Esto sucede unas semanas después de una reforma de ley fuera aprobada por el Parlamento venezolano que abre el sector petrolero a la inversión extranjera y después de que el Departamento del Tesoro de EU relajara las restricciones para que empresas petroleras del país norteamericano operen en la nación suramericana.

Las reformas coinciden con la relajación de restricciones por parte de EU para que sus empresas operen en el país.

Fue poco después de la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero, el presidente estadounidense Donald Trump pidió “acceso total” a los recursos petroleros venezolanos, mientras que Wright aseguró que Washington controlará la venta del crudo del país suramericano por un tiempo “indefinido”.

Al concluir su encuentro con la exvicepresidenta de Maduro, a la que Trump ha dado un voto de confianza para ser su interlocutora y gobernar el país, el secretario de Energía calificó de “increíble” la cooperación entre EU y el Gobierno de Rodríguez.

Sin embargo, Wright recordó que Washington mantiene un instrumento de presión sobre Caracas al controlar la industria petrolera venezolana, su mayor fuente de ingresos.

Estados Unidos busca impulsar la producción, modernizar infraestructura y atraer capital internacional, lo que podría aumentar los ingresos petroleros en los próximos meses.