$!Presidente de Perú advierte posible ingreso a Embajada de México para detener a Betssy Chávez

Jerí afirmó que México “sabe que, si Betssy Chávez sale de la embajada, es capturada inmediatamente ” , y subrayó que existe vigilancia policial constante alrededor del inmueble.

En entrevista publicada por el diario El Comercio , el mandatario señaló que tomará una decisión tras evaluar el fallo judicial que dictó prisión preventiva contra la exfuncionaria.

El presidente de Perú, José Jerí , declaró que está dispuesto a ordenar el ingreso a la Embajada de México en Lima para detener a la exprimera ministra Betssy Chávez, quien permanece refugiada en la sede diplomática desde que recibió asilo político. Claudia Sheinbaum señala que “Violaría todas las leyes internacionales”.

PERÚ NO HA TOMADO UN DECISIÓN, PERO NO DESCARTA INGRESAR A LA EMBAJADA MEXICANA

Explicó que su administración aún no define las acciones que llevará a cabo, pero advirtió que no descarta ninguna alternativa.

“Vamos a meditar y mucho. Toda acción debe pensarse conforme a las limitaciones que tenemos y los compromisos internacionales”, dijo. Sin embargo, enfatizó que no se autolimitará:

“Si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará. (...) Estoy convencido de que todos somos juzgados por las acciones”.

QUIÉN ES BETSSY CHÁVEZ Y POR QUÉ LAS AUTORIDADES PERUANAS QUIEREN DETENERLA

Betssy Chávez, quien fue primera ministra durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, enfrenta acusaciones derivadas de los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando Castillo ordenó la disolución del Congreso. Tras la destitución del mandatario y la posterior crisis política, Chávez solicitó protección en la Embajada de México, que posteriormente le otorgó asilo.

La decisión provocó el rompimiento de relaciones diplomáticas entre Perú y México a inicios de noviembre. De acuerdo con la Convención de Caracas, el Estado peruano debe otorgar un salvoconducto para permitir la salida del país a personas asiladas.

Sin embargo, el gobierno de Jerí sostiene que este instrumento no es aplicable al caso, al considerar que la exfuncionaria está acusada de delitos comunes y no de persecución política.

PRESIDENTE DE PERÚ, JOSÉ JERÍ, RECHAZA SEÑALAMIENTOS DE AUTORITARISMO

Ante cuestionamientos sobre señalamientos de autoritarismo, el mandatario respondió: “Ninguno es perseguido en el Perú, ningún expresidente está secuestrado. Yo no soy un dictador y solo he cumplido con el mandato de la Constitución”.

La entrevista también abordó el estado de las relaciones entre ambos países. Jerí señaló que desde 2021 la relación política con México ha sido “voluble” debido, según dijo, a injerencias externas en decisiones internas de Perú. Aseguró que su gobierno no permitirá intervenciones de otros países y que no modificará su postura aunque existan cambios políticos en México.

Sobre eventuales repercusiones internacionales en caso de ordenar el ingreso a la Embajada de México, declaró que no teme a reacciones de grupos políticos, incluida la izquierda mexicana, y que sus decisiones se basarán en el cumplimiento del mandato jurídico peruano.

SHEINBAUM SEÑALA COMO ‘GRAVE’ LA INTENCIÓN DE QUERER INGRESAR A LA EMBAJADA MEXICANA EN PERÚ

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, abordó el tema este lunes durante La Mañanera del Pueblo, señalando que en el caso de que el gobierno de Perú tomara la decisión de entrar a la embajada de México. “Violaría todas las leyes internacionales”, lo cual sería “muy grave”.

“El asunto es si se comete una irregularidad internacional, una violación a la soberanía, podemos tener diferencias, pero siempre en el marco de la ley internacional. Ya ocurrió en el Ecuador y violando todas las leyes internacionales”, destacó.

Sheinbaum señaló que el asilo es un derecho reconocido por las leyes internacionales de derechos humanos: “Es un derecho de asilo dentro del marco de las relaciones internacionales y sus leyes y la vulneración sería muy grave”.

“El dialogo siempre es lo mejor, pueden tener diferencias y se opina. Ellos tomaron la decisión de relaciones con México, pero una intervención en la embajada estaría fuera de toda norma”, concluyó la mandataria.