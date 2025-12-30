EU sanciona a fabricante estatal venezolano de drones por comerciar armas con Irán

Internacional
/ 30 diciembre 2025
    EU sanciona a fabricante estatal venezolano de drones por comerciar armas con Irán
    El presidente Donald Trump mantuvo conversaciones el lunes con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Florida. AP.

Trump advirtió a Irán que Estados Unidos podría llevar a cabo más ataques militares si intenta reconstituir su programa nuclear

WASHINGTON.-Estados Unidos sancionó a diez personas y empresas de Irán y Venezuela por supuestamente contribuir al comercio de drones y al programa de misiles de Irán, lo cual, según la administración Trump, amenaza a Estados Unidos y a sus aliados en Oriente Medio.

El Departamento del Tesoro manifestó que las medidas están destinadas a apoyar las sanciones que Naciones Unidas reimpuso a Irán por su programa nuclear, ejerciendo más presión sobre la República Islámica. Teherán insiste en que su programa atómico es pacífico.

Incluidos en las sanciones del martes están una empresa venezolana y su presidente, acusados de comprar drones iraníes; tres iraníes relacionados con esfuerzos para adquirir químicos utilizados para misiles balísticos; y un grupo de personas y empresas con sede en Irán vinculadas a Rayan Fan Group, una empresa holding previamente sancionada por Estados Unidos.

En febrero, el presidente Donald Trump reanudó una campaña de “máxima presión” sobre Irán en un esfuerzo por bloquear su desarrollo de armas nucleares.

La campaña incluyó ataques liderados por Estados Unidos en tres instalaciones críticas de enriquecimiento iraní este verano después de una semana de conflicto abierto entre Israel e Irán, provocado por una repentina oleada de ataques de Israel contra la estructura nuclear y militar de Irán.

“El Tesoro está responsabilizando a Irán y Venezuela por su proliferación agresiva e imprudente de armas mortales en todo el mundo”, dijo John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera. “Continuaremos tomando medidas rápidas para privar a aquellos que permiten el acceso del complejo militar-industrial de Irán al sistema financiero de Estados Unidos”.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, expresó que Irán sigue violando las restricciones de la ONU. “La continua provisión de armas convencionales de Irán a Caracas es una amenaza para los intereses de Estados Unidos en nuestra región”, señaló.

AP

AP

The Associated Press o AP es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

