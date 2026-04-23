EU sanciona una red de México, Guatemala y la India vinculada al Cártel de Sinaloa

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Internacional
/ 23 abril 2026
    EU sanciona una red de México, Guatemala y la India vinculada al Cártel de Sinaloa
    Fue hace unos días que se restringió la entrada a 75 personas vinculadas a este grupo con el fin de evitar la operación de actividades ilícitas ESPECIAL.

Entre éstos se incluye a los proveedores e intermediarios que permiten que los grupos delictivos sinteticen drogas en el país

WASHINGTON.- A unos días que Estados Unidos restringiera el paso a 75 familiares del Cártel de Sinaloa, el jueves impuso sanciones contra 23 individuos y entidades más vinculados a una red con base en México, Guatemala y la India a la que acusan de suministrar a este grupo precursores para fabricar fentanilo.

El Cártel de Sinaloa ha sido designado por la Administración de Donald Trump como una organización terrorista.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro fue la entidad que emitió las sanciones

“EU está implementando sanciones económicas selectivas para desarticular una sofisticada red criminal transnacional que alimenta la crisis ilícita del fentanilo en el país. Esta red abarca la India, Guatemala y México, y suministra precursores químicos al Cártel de Sinaloa”, detalló el Departamento de Estado en un comunicado.

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Según explicó el Departamento del Tesoro, la red sancionada incluye a los proveedores e intermediarios que “permiten que los cárteles mexicanos sinteticen drogas ilícitas a partir de precursores químicos importados principalmente de Asia”.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, recordó que el presidente (Donald) Trump ha sido claro al afirmar que no se permitirá que los cárteles terroristas siembren el caos en las fronteras y en las comunidades de Estados Unidos.

Asimismo añadió que su departamento “continuará apuntando a cada etapa de la cadena de suministro de opioides para mantener a Estados Unidos seguro”.

Las autoridades estadounidenses consideran que estas sustancias, entre ellas el fentanilo y la metanfetamina, llegan a las calles de las ciudades estadounidenses y causan “decenas de miles de muertes” cada año.

“Al atacar toda la cadena de suministro la Administración Trump está desarticulando redes que amenazan la seguridad de Estados Unidos”, concluye el Departamento de Estado.

El Departamento del Tesoro afirmó que las designaciones se emitieron de conformidad con la Orden Ejecutiva (OE) 14059, que tiene como objetivo la proliferación internacional de drogas ilícitas y sus medios de producción, y de conformidad con la OE 13224, enmendada, que tiene como objetivo a los terroristas y sus partidarios.

La medida adoptada hoy también se enmarca en la Orden Ejecutiva 14367, que designó al fentanilo y sus precursores químicos como armas de destrucción masiva (ADM)

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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