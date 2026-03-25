Afirman que han localizado a 28 menores que tenían reportes de desaparición en el Edomex y Quintana Roo

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México
/ 25 marzo 2026
    Afirman que han localizado a 28 menores que tenían reportes de desaparición en el Edomex y Quintana Roo
    De los expedientes abiertos, seis correspondieron a menores que se ausentaron por decisión propia y dos a disputas de custodia en Ixtapaluca. ESPECIAL

Las investigaciones establecieron que todas las ausencias fueron voluntarias o derivadas de conflictos familiares, sin indicios de delitos

Autoridades federales y del Estado de México confirmaron la localización de 28 menores que habían sido reportados como no encontrados en días recientes, tanto en esa entidad como en Quintana Roo.

Las investigaciones establecieron que todas las ausencias fueron voluntarias o derivadas de conflictos familiares, sin indicios de delitos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/frena-tren-suburbano-al-aifa-falla-en-puentes-KG19688417

Hallazgos en el Estado de México

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que ocho menores fueron ubicados entre el 19 y 20 de marzo en municipios como Chimalhuacán, Coacalco, Ixtapaluca, La Paz, Tultitlán y Zinacantepec.La institución precisó que no existe relación entre los distintos reportes.

De los expedientes abiertos, seis correspondieron a menores que se ausentaron por decisión propia y dos a disputas de custodia en Ixtapaluca. En todos los casos, los menores ya fueron presentados ante el Ministerio Público.

Entre los hechos atendidos se encuentra el de una madre y sus dos hijos en La Paz, quienes se presentaron de manera voluntaria luego de que la abuela materna reportara su desaparición. También retornaron por cuenta propia varias adolescentes de 13 a 16 años en Zinacantepec y Chimalhuacán, quienes declararon no haber sido víctimas de ilícito alguno.Un caso similar ocurrió con una joven de 14 años en Zinacantepec, quien regresó un día después de ser reportada y explicó que su ausencia fue voluntaria.

Otro expediente corresponde a una menor de 13 años en Coacalco, localizada al día siguiente del reporte por células de búsqueda; aún falta que rinda declaración para concluir oficialmente el procedimiento.

Situación en Quintana Roo

En paralelo, el Gabinete de Seguridad federal informó que 20 adolescentes de entre 12 y 17 años cuyos casos generaron alarma en redes sociales y medios locales ya se encuentran en sus domicilios.Los reportes, registrados entre el 6 y el 13 de marzo, no mostraron evidencia de delito alguno, según confirmó el organismo.

El Gabinete destacó que todas las Alertas Amber fueron activadas de inmediato, lo que permitió su pronta ubicación. Recordó que la emisión de fichas de búsqueda es un mecanismo preventivo que facilita la reacción temprana ante reportes de no localización.

Asimismo, reiteró que existe comunicación constante con las autoridades de Quintana Roo para atender oportunamente estos casos.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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