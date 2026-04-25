Evacúan a Donald Trump y a su gabinete de la Casa Blanca tras supuestos disparos

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Internacional
/ 25 abril 2026
    Evacúan a Donald Trump y a su gabinete de la Casa Blanca tras supuestos disparos
    Servicio Secreto evacúa a Trump durante cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca Vanguardia

Medios nacionales han detallado la intervención del Servicio Secreto contra un supuesto problema de seguridad

El 25 de abril se reportó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, junto con la primera dama, Melania Trump, fueron evacuados de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Elementos de seguridad y Servicio Secreto de los Estados Unidos tuvieron que intervenir. El gabinete presidencial, incluyendo al vicepresidente JD Vance, fue evacuado del salón del hotel Washington Hilton. Medios de información, como la CNN, han reportado que el incidente pudo haber sido un atentado en contra de Trump. Solo se destacaron fuertes ruidos en las proximidades.

Según un periodista de EFE, los funcionarios y el presidente fueron evacuados después de que se escucharan posibles disparos. La CNN y el noticiero Mundo, de los Estados Unidos, informaron que se abatió a un presunto tirador.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/el-canciller-irani-ira-a-pakistan-mientras-eu-da-otro-paso-para-facilitar-el-flujo-de-petroleo-y-gas-PD20239565

Medios locales de Washington posicionaron el incidente en el hotel Hilton, pero hasta el momento no se ha esclarecido la situación.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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