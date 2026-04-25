Evacúan a Donald Trump y a su gabinete de la Casa Blanca tras supuestos disparos
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Medios nacionales han detallado la intervención del Servicio Secreto contra un supuesto problema de seguridad
El 25 de abril se reportó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, junto con la primera dama, Melania Trump, fueron evacuados de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.
Elementos de seguridad y Servicio Secreto de los Estados Unidos tuvieron que intervenir. El gabinete presidencial, incluyendo al vicepresidente JD Vance, fue evacuado del salón del hotel Washington Hilton. Medios de información, como la CNN, han reportado que el incidente pudo haber sido un atentado en contra de Trump. Solo se destacaron fuertes ruidos en las proximidades.
Según un periodista de EFE, los funcionarios y el presidente fueron evacuados después de que se escucharan posibles disparos. La CNN y el noticiero Mundo, de los Estados Unidos, informaron que se abatió a un presunto tirador.
Medios locales de Washington posicionaron el incidente en el hotel Hilton, pero hasta el momento no se ha esclarecido la situación.