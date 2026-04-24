El canciller iraní irá a Pakistán mientras EU da otro paso para facilitar el flujo de petróleo y gas

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por AP

El canciller Abbas Araghchi viaja a Pakistán en un esfuerzo diplomático para retomar las negociaciones con E.U. mientras Washington prorroga la exención de la Ley Jones para estabilizar el mercado energético

Internacional
/ 24 abril 2026
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Por Munir Ahmed

Se esperaba que el jefe de la diplomacia de Teherán viajara a Pakistán este fin de semana para mantener conversaciones, dijeron el viernes a The Associated Press dos funcionarios paquistaníes, lo que avivó las esperanzas de que se reanuden las negociaciones en la guerra entre Irán y Estados Unidos.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, podría estar acompañado por una pequeña delegación gubernamental y podría llegar más tarde el viernes, dijeron los funcionarios, que no ofrecieron más detalles. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a la prensa.

Irán no reconoció de inmediato el viaje de Araghchi.

Islamabad ha tratado de reimpulsar las negociaciones (que estaba previsto que se reanudaran esta semana, algo que no ocurrió) para poner fin a una guerra que ha dejado miles de muertos en todo Oriente Medio, sacudió los mercados energéticos y empañó el panorama económico global.

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Por su parte, la Casa Blanca anunció el viernes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prorrogó por 90 días la exención de la Ley Jones, lo que facilita que embarcaciones no estadounidenses transporten petróleo y gas natural desde el inicio de la guerra.

Trump anunció por primera vez una exención de 60 días a mediados de marzo, una iniciativa que se demostró que ayudaba a estabilizar el precio de la energía y facilitaba que más viajaran a Estados Unidos tras el cierre del estrecho de Ormuz.

En la publicación en redes sociales, un asistente de prensa de la Casa Blanca dijo que “Nuevos datos recopilados desde que se emitió la exención inicial revelaron que una cantidad significativamente mayor de suministro pudo llegar a los puertos de Estados Unidos más rápido” .

El precio del crudo Brent, el referente internacional, cayó tras el anuncio y quedó en torno a los 104 dólares por barril. Antes, en el día había subido ligeramente a más de 107, casi un 50% más que el precio que tenía el 28 de febrero, cuando los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán dieron comienzo a la guerra.

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Como parte de los esfuerzos diplomáticos, Araghchi y autoridades paquistaníes discutieron antes del viernes los detalles del alto al fuego en la guerra con Estados Unidos e Israel, como parte de un esfuerzo de Islamabad para lograr que Teherán envíe una delegación a una segunda ronda de negociaciones con Washington.

Pakistán ha estado intentando que funcionarios estadounidenses e iraníes vuelvan a sentarse a la mesa de negociación después de que Trump anunciara esta semana una prórroga indefinida del alto el fuego con Irán, atendiendo la petición de Islamabad de más tiempo para las gestiones diplomáticas.

Esto no ha reducido las tensiones en el estrecho de Ormuz, la estratégica vía marítima por la que, en tiempos de paz, pasa una quinta parte del petróleo y el gas natural que se comercializa en todo el mundo.

$!La llegada del USS George HW Bush eleva a tres el número de portaaviones estadounidenses en la región, una maniobra sin precedentes desde 2003 .
La llegada del USS George HW Bush eleva a tres el número de portaaviones estadounidenses en la región, una maniobra sin precedentes desde 2003 . AP

Irán ha mantenido su control asfixiante sobre el tráfico del estrecho y atacó tres barcos a principios de semana, mientras que Estados Unidos ha mantenido su bloqueo de los puertos iraníes y ordenó a las fuerzas armadas “disparar y matar” a pequeñas embarcaciones que podrían estar colocando minas.

Washington cuenta ahora con tres portaaviones en la región tras la llegada del USS George HW Bush al océano Índico esta semana. El USS Abraham Lincoln está en el mar Arábigo y el USS Gerald R. Ford, en el mar Rojo.

Es la primera vez desde 2003 que tres portaaviones estadounidenses operan en la región de manera simultánea. El despliegue incluye 200 aeronaves y 15.000 marineros e infantes de marina, de acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos.

Pakistán sigue adelante con los esfuerzos diplomáticos

En su llamada del viernes, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi; su homólogo paquistaní, Ishaq Dar, y el jefe del ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, abordaron “los acontecimientos regionales y los asuntos relacionados con el alto el fuego”, explicó Araghchi en un comunicado, que no ofreció más detalles.

$!La guerra iniciada en febrero deja un saldo de miles de fallecidos en Irán, Líbano e Israel, marcando una crisis humanitaria y económica sin precedentes.
La guerra iniciada en febrero deja un saldo de miles de fallecidos en Irán, Líbano e Israel, marcando una crisis humanitaria y económica sin precedentes. AP

Más tarde, el Ministerio de Exteriores de Pakistán señaló que “ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre los acontecimientos regionales, el alto el fuego y los esfuerzos diplomáticos en curso que Islamabad está impulsando en el contexto del acercamiento entre Estados Unidos e Irán” .

Añadió que Dar “Subrayó la importancia de mantener el diálogo y el compromiso para abordar los asuntos pendientes, a fin de avanzar hacia la paz y la estabilidad regional lo antes posible.” .

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Desde el inicio de la guerra, al menos 3.375 personas han perdido la vida en Irán y más de 2.290 murieron en el Líbano, donde nuevos combates entre Israel y el grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Irán, se estallaron dos días después de que comenzara la guerra, según las autoridades.

Además, 23 personas fallecieron en Israel y más de una docena en los estados árabes del Golfo. El listado de bajas incluye además a 15 soldados israelíes en Líbano y 13 miembros del ejército estadounidense en toda la región.

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