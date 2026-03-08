Evalúa Donald Trump enviar tropas terrestres a Irán

Internacional
/ 8 marzo 2026
    Evalúa Donald Trump enviar tropas terrestres a Irán
    La Casa Blanca acusa que Irán ha acumulado reservas de uranio como para fabricar una bomba atómica. AP

‘Quizá en algún momento lo hagamos’, dijo el presidente de EU sobre enviar a elementos para controlar las reservas de uranio enriquecido

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que “posiblemente” podrían enviarse tropas terrestres a Irán para controlar las reservas de uranio enriquecido del país.

”Quizá en algún momento lo hagamos. Sería fantástico”, afirmó el Mandatario republicano al ser cuestionado sobre esa posibilidad durante una conversación con periodistas a bordo del Air Force One.

La Casa Blanca ha sostenido, entre otros argumentos para justificar la ofensiva contra Irán, que ese país ha acumulado reservas de uranio enriquecido suficientes como para estar cerca de poder fabricar una bomba atómica.

”No lo hemos buscado todavía, pero es algo que podríamos hacer más adelante”, dijo Trump.

Críticos de la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán han señalado que únicamente con ataques aéreos es poco probable lograr el objetivo de destruir la capacidad militar iraní y evitar el desarrollo de un arma nuclear.

Consultado específicamente sobre la posibilidad de desplegar tropas terrestres, el Presidente no lo descartó.

”¿Podría haberlas? Es posible, por una buena razón. Tiene que ser una razón muy buena”, dijo.

”Y diría que si lo llegamos a hacer, ellos estarían tan diezmados que no podrían combatir a nivel terrestre”.

