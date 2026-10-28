Excandidato Flávio Bolsonaro aterriza en Miami tras huir de Brasil

La sorprendente decisión se produce después de 48 horas en las que Bolsonaro se negó a reconocer la derrota ante el presidente brasileño Luíz Inácio Lula da Silva y luego amenazó con intentar anular el resultado electoral.

El derrotado candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro y su familia aterrizaron en Miami el miércoles tras huir de Brasil.

El padre de Bolsonaro, Jair Bolsonaro, también huyó a Florida tras perder las elecciones presidenciales de 2022 frente a Lula antes de regresar a Brasil tres meses después. Estados Unidos dijo el lunes que concedería visas a Flávio Bolsonaro y a su familia. Bolsonaro, aliado de Trump, visitó la Casa Blanca en mayo.

Bolsonaro huyó primero de Brasil a Argentina y luego a Ecuador junto a su esposa y sus dos hijas, informó el miércoles la autoridad migratoria de Argentina, un día después de que al senador de 45 años y a su familia se les concedieran visas de Estados Unidos por parte del gobierno del presidente Donald Trump.

Bolsonaro está siendo investigado por el Supremo Tribunal Federal de Brasil por presunta corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal en dos casos. El tribunal le había ordenado que entregase sus pasaportes ordinario y diplomático el martes a mediodía como muy tarde, dos días después de que perdiera la votación frente al presidente en funciones Luíz Inácio Lula da Silva. No se sabe si había cumplido, pero sus aliados señalaron más tarde el martes que también contaba con un pasaporte italiano.

La autoridad migratoria argentina indicó en X que Bolsonaro, su esposa Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro y sus hijas Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro cruzaron al país el martes a las 10:50 de la noche. Ingresaron a través del Puente Internacional Tancredo Neves, un puesto fronterizo principal que conecta Brasil con la provincia nororiental argentina de Misiones.

“Quienes lo hicieron contaban con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país”, señaló la autoridad migratoria argentina en X.

El organismo que a las 11:30 de la noche, poco después de pasar el control migratorio, los cuatro abordaron un vuelo chárter privado operado por la compañía Baires Fly S.A. Según el plan de vuelo presentado, la aeronave partió hacia Guayaquil, Ecuador.

Es casi seguro que la medida provocará una gran ruptura diplomática entre el presidente recién reelegido, Luíz Inácio Lula da Silva, y su homólogo argentino, Javier Milei, un aliado de Trump que viajó a Brasil para participar en la campaña de Bolsonaro.

BOLSONARO HUYE A MIAMI

El sitio web de seguimiento de vuelos FlightRadar24 mostró que un avión que coincide con la descripción del de Bolsonaro aterrizó en Guayaquil alrededor de las 4 de la mañana, hora local, antes de despegar minutos después hacia el Aeropuerto Ejecutivo Miami-Opa locka. El avión que transportaba a Bolsonaro y a su familia aterrizó en Miami alrededor de las 9:30 de la mañana, hora del Este.

Lula, que cumplió 81 años el martes, dijo a varias decenas de simpatizantes fuera de la residencia presidencial en Brasilia antes de que aterrizara el avión que no tenía información precisa sobre el paradero de Bolsonaro, pero señaló que había salido de Brasil.

“Lamento que haya salido de Brasil, porque podría haberse quedado aquí y demostrado que las acusaciones no son ciertas”, dijo Lula. “Este acto de salir de Brasil es vergonzoso”.

Paulo Figueiredo, un estrecho aliado de Bolsonaro que vive en Estados Unidos, dijo en una breve declaración que no puede confirmar información de autoridades extranjeras, pero agregó que “Flávio Bolsonaro está bien, seguro y descansando con su familia”. Figueiredo también dijo que habría una conferencia de prensa el jueves en Miami para hablar del caso.

Por su parte, Trump dijo antes el miércoles que vería con buenos ojos que Bolsonaro fuera a Estados Unidos, y lo calificó a él y a su familia como “buenas personas”.

“Las elecciones fueron realmente extrañas, y me pareció terrible”, declaró Trump a reporteros en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, a su vuelta de un acto de campaña en Texas realizado el martes. No ofreció más detalles, pero subrayó que no respaldaba los resultados electorales.

Líderes de todo el mundo, así como la Organización de los Estados Americanos (OEA) avalaron el resultado y felicitaron a Lula, quien fue reelegido por un margen de alrededor de 4.4 millones de votos en la segunda y última vuelta.

El martes, el vocero de la administración de Milei, Adrián Ravier, dijo que “no hay ningún pedido de asilo (de Bolsonaro), con lo cual no hay nada más que agregar”.

Bolsonaro visitó a su padre, que está bajo arresto domiciliario, antes de salir de Brasil

Al candidato derrotado se le notificó el lunes una orden del Supremo Tribunal Federal para entregar sus pasaportes brasileños. En un video, dijo que la recibió fuera de la casa donde su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, cumple una condena de 27 años bajo arresto domiciliario por intentar un golpe de Estado tras su derrota electoral de 2022 frente a Lula.

Tras esa derrota, Jair Bolsonaro huyó de Brasil a Florida. Regresó tres meses después.