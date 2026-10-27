Excandidato Flávio Bolsonaro incumple plazo para entregar su pasaporte y se presume en EU

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    Excandidato Flávio Bolsonaro incumple plazo para entregar su pasaporte y se presume en EU
    Bolsonaro afirmó que "es imposible reconocer" la victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil por la decisión de un juez de ampliar en dos horas el horario de votación a petición del líder progresista. EFE

La orden sellada del Supremo Tribunal Federal fue emitida el domingo. Bolsonaro se ha negado a reconocer la derrota y ha formulado acusaciones infundadas de fraude electoral

El senador brasileño Flavio Bolsonaro abandonó Brasil rumbo a Estados Unidos tras perder las elecciones presidenciales del domingo y negarse a acatar una orden del Tribunal Supremo de entregar sus pasaportes, según informaron dos fuentes a la agencia de noticias internacional Reuters.

El hermano del excandidato, Eduardo Bolsonaro, que vive en Texas, lo había alentado públicamente a salir de Brasil si perdía las elecciones, informó a su vez la agencia de noticias estadounidense The Associated Press (AP).

Gana Lula elecciones presidenciales de Brasil más de 64 millones de votos

Aunque Trump no respaldó abiertamente a Bolsonaro, como ha hecho con otros candidatos de derecha en América Latina, el lunes insinuó, sin aportar pruebas, que las elecciones de Brasil habían sido “amañadas”.

Según Reuters, la partida de Flavio a Estados Unidos (EU) amenaza con profundizar la brecha entre las dos naciones más pobladas de América, pues anteriormente el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ya había acusado a Washington de conspirar con los Bolsonaro para devolverlos al poder, y Reuters informó, antes de las elecciones del domingo, sobre una campaña del Departamento de Estado de EU para restituirlos en el cargo.

El lunes, se le dio un plazo de 24 horas para entregar sus pasaportes como parte de una investigación por lavado de dinero en la que él niega haber cometido delito alguno, pero ese plazo ya ha expirado, lo que ha provocado la cancelación de sus documentos, informaron Reuters y AP

No estaba claro si podría solicitar la entrada a los Estados Unidos con sus pasaportes cancelados.

Aún no está claro cómo Bolsonaro pudo salir del país cuando tenía un plazo de 24 horas impuesto por la Corte Suprema para entregar sus pasaportes. Un alto funcionario de la Policía Federal brasileña afirmó que Bolsonaro no había salido del país por ningún punto de control migratorio regular.

Sheinbaum llama a Lula tras su victoria electoral en Brasil

Jair Bolsonaro también se exilió en Estados Unidos tras negarse a reconocer la victoria de Lula en 2022, cuando el expresidente estadounidense Joe Biden estaba en el cargo. Finalmente regresó a Brasil, pero posteriormente fue condenado a 27 años de prisión por planear un golpe de Estado después de que sus seguidores asaltaran edificios gubernamentales en Brasilia.

Su hijo aún no ha reconocido oficialmente la derrota —declaró el domingo que solicitaría la anulación del resultado por supuestas irregularidades electorales—, pero su Partido Liberal afirmó el lunes que reconocía la victoria de Lula.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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