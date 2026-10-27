Excandidato Flávio Bolsonaro incumple plazo para entregar su pasaporte y se presume en EU

El hermano del excandidato, Eduardo Bolsonaro, que vive en Texas, lo había alentado públicamente a salir de Brasil si perdía las elecciones, informó a su vez la agencia de noticias estadounidense The Associated Press (AP).

El senador brasileño Flavio Bolsonaro abandonó Brasil rumbo a Estados Unidos tras perder las elecciones presidenciales del domingo y negarse a acatar una orden del Tribunal Supremo de entregar sus pasaportes, según informaron dos fuentes a la agencia de noticias internacional Reuters.

Aunque Trump no respaldó abiertamente a Bolsonaro, como ha hecho con otros candidatos de derecha en América Latina, el lunes insinuó, sin aportar pruebas, que las elecciones de Brasil habían sido “amañadas”.

Según Reuters, la partida de Flavio a Estados Unidos (EU) amenaza con profundizar la brecha entre las dos naciones más pobladas de América, pues anteriormente el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ya había acusado a Washington de conspirar con los Bolsonaro para devolverlos al poder, y Reuters informó, antes de las elecciones del domingo, sobre una campaña del Departamento de Estado de EU para restituirlos en el cargo.

El lunes, se le dio un plazo de 24 horas para entregar sus pasaportes como parte de una investigación por lavado de dinero en la que él niega haber cometido delito alguno, pero ese plazo ya ha expirado, lo que ha provocado la cancelación de sus documentos, informaron Reuters y AP

No estaba claro si podría solicitar la entrada a los Estados Unidos con sus pasaportes cancelados.

Aún no está claro cómo Bolsonaro pudo salir del país cuando tenía un plazo de 24 horas impuesto por la Corte Suprema para entregar sus pasaportes. Un alto funcionario de la Policía Federal brasileña afirmó que Bolsonaro no había salido del país por ningún punto de control migratorio regular.