Excandidato presidencial venezolano liberado pide unión tras la salida de Maduro

CARACAS.- A más de un mes de la la salida del poder de Nicolás Maduro, el excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez, exhortó a los opositores y oficialistas a no dejar pasar la oportunidad de reconstruir unidos el país.

Fue cinco días después de la operación militar estadounidense que depuso y capturó a Maduro en la capital venezolana, que Márquez fue liberado inicialmente en enero bajo medidas cautelares.

TE PUEDE INTERESAR: La “alfabetización en IA” está de moda en las escuelas. Esta es la razón

Ante esto en su primera declaración tras recuperar la libertad manifestó que el perdón es “nuestro camino como país para sanar heridas, para unirnos” dijo.

Activistas mencionan, entre otras, la necesidad de abolir la llamada “Ley contra el Odio” promulgada por Maduro en 2017 que restringe la acción de los medios de comunicación y fija penas de 10 a 20 años de cárcel para quien “promueva delitos de odio e intolerancia”.

Maduro sostenía que mensajes de los medios y en las redes sociales desencadenaron las protestas antigubernamentales que entre abril y julio de 2017 dejaron más de 120 muertos. Los partidos opositores, empero, afirmaban que la ley criminalizaba la protesta pacífica.

Márquez, que fue acusado de incitación al odio, terrorismo y traición a la patria, denunció que como muchos otros venezolanos fue detenido sin la orden de un juez, sin asistencia de un abogado “ni de un fiscal que solicité para que velara por mis derechos. Nunca se me permitió hacer una llamada”.

Maduro fue declarado ganador sin presentar evidencias de que obtuvo 6.4 millones de votos frente a los 5.3 millones del opositor Edmundo González.

González ha sido reconocido como presidente electo de Venezuela por varios gobiernos tras mostrar pruebas creíbles de su victoria electoral ante Maduro.