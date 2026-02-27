Excandidato presidencial venezolano liberado pide unión tras la salida de Maduro

Internacional
/ 27 febrero 2026
    Excandidato presidencial venezolano liberado pide unión tras la salida de Maduro
    El político fue arrestado tras solicitar ante el Tribunal Supremo de Justicia la nulidad del fallo que ratificó el triunfo de Maduro en los comicios de 2024. AP.

Destaca la necesidad de derogar las leyes extremadamente severas que en los últimos años dieron lugar a miles de detenciones arbitrarias por razones políticas

CARACAS.- A más de un mes de la la salida del poder de Nicolás Maduro, el excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez, exhortó a los opositores y oficialistas a no dejar pasar la oportunidad de reconstruir unidos el país.

Fue cinco días después de la operación militar estadounidense que depuso y capturó a Maduro en la capital venezolana, que Márquez fue liberado inicialmente en enero bajo medidas cautelares.

Ante esto en su primera declaración tras recuperar la libertad manifestó que el perdón es “nuestro camino como país para sanar heridas, para unirnos” dijo.

Activistas mencionan, entre otras, la necesidad de abolir la llamada “Ley contra el Odio” promulgada por Maduro en 2017 que restringe la acción de los medios de comunicación y fija penas de 10 a 20 años de cárcel para quien “promueva delitos de odio e intolerancia”.

Maduro sostenía que mensajes de los medios y en las redes sociales desencadenaron las protestas antigubernamentales que entre abril y julio de 2017 dejaron más de 120 muertos. Los partidos opositores, empero, afirmaban que la ley criminalizaba la protesta pacífica.

Márquez, que fue acusado de incitación al odio, terrorismo y traición a la patria, denunció que como muchos otros venezolanos fue detenido sin la orden de un juez, sin asistencia de un abogado “ni de un fiscal que solicité para que velara por mis derechos. Nunca se me permitió hacer una llamada”.

Maduro fue declarado ganador sin presentar evidencias de que obtuvo 6.4 millones de votos frente a los 5.3 millones del opositor Edmundo González.

González ha sido reconocido como presidente electo de Venezuela por varios gobiernos tras mostrar pruebas creíbles de su victoria electoral ante Maduro.

Temas


política
Liberaciones

Localizaciones


Venezuela

Personajes


Donald Trump
Nicolás Maduro

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

