Exdirector de la DEA publica video con IA de Rocha Moya aludiendo a su posible detención por EU: “Quizá me quede con El Chapo”

Derek Maltz, exdirector interino de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), difundió el 28 de agosto un video generado con inteligencia artificial en el que aparece una representación del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. En el material, la imagen del mandatario sinaloense aparece pronunciando en inglés una frase que hace referencia a su eventual llegada a Estados Unidos y a Joaquín “El Chapo” Guzmán. La grabación no corresponde a declaraciones reales de Rocha Moya. La publicación de Maltz se dio en el contexto de las acusaciones presentadas en abril por autoridades estadounidenses contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

VIDEO GENERADO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL ES PUBLICADO POR DEREK MALTZ En el clip difundido por Maltz, una imagen de Rocha Moya aparentemente dice: “Nos vemos pronto en Estados Unidos. Quizá me quede con El Chapo”. La referencia es a Joaquín Guzmán Loera, quien cumple una sentencia de cadena perpetua en la prisión federal ADX Florence, en Colorado. El material fue acompañado por un mensaje del exfuncionario estadounidense en el que acusa al gobernador con licencia de haber conspirado presuntamente con líderes del Cártel de Sinaloa para introducir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos. Maltz añadió: “Sr. Rocha Moya, ojalá nos veamos en Estados Unidos”. El video también incluye las banderas de México y Estados Unidos y una imagen en la que aparecen cuatro cargos atribuidos a Rocha Moya. Sin embargo, esa relación de cargos no corresponde a los delitos establecidos en la acusación formal presentada por el Distrito Sur de Nueva York. La difusión del material fue reportada el 28 de agosto por distintos medios, que identificaron el contenido como una producción realizada mediante inteligencia artificial.

¿DE QUÉ ACUSA ESTADOS UNIDOS A RUBÉN ROCHA MOYA? El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública el 29 de abril de 2026 una acusación contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos. De acuerdo con el documento del Distrito Sur de Nueva York, los acusados son señalados de presuntamente colaborar con líderes del Cártel de Sinaloa para introducir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos. El propio Departamento de Justicia aclara que los hechos contenidos en la acusación son alegaciones y que deben ser considerados como tales. En el caso de Rocha Moya, la acusación contempla cargos relacionados con conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras durante la comisión de delitos de narcotráfico y conspiración para poseer ese tipo de armamento. Las imputaciones corresponden a un proceso abierto en Estados Unidos y no constituyen por sí mismas una sentencia condenatoria. Rocha Moya ha rechazado los señalamientos y ha sostenido que las acusaciones tienen motivaciones políticas. MALTZ HA EXIGIDO ACCIONES CONTRA FUNCIONARIOS MEXICANOS La publicación del 28 de agosto se suma a una serie de mensajes que Derek Maltz ha difundido en redes sociales sobre el caso de Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses. El 6 de junio de 2026, el exdirector interino de la DEA pidió mediante X que los diez acusados fueran detenidos y enviados a Estados Unidos. En esa ocasión sostuvo que los cárteles sobreviven mediante el respaldo de funcionarios corruptos y de instituciones comprometidas. Posteriormente, el 22 de agosto, Maltz reaccionó a una publicación de The Wall Street Journal relacionada con el regreso temporal de Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa. En ese mensaje, el exfuncionario estadounidense afirmó que el mandatario debía rendir cuentas y pidió una nueva operación para detener y trasladar a Estados Unidos a personas de alto nivel. Ese mismo día, Maltz compartió parte del comunicado emitido por el Departamento de Justicia estadounidense el 29 de abril, en particular una declaración del entonces fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, sobre el compromiso de llevar ante la justicia a los involucrados sin importar su cargo o posición. La imagen que acompañó aquella publicación contenía los mismos cuatro cargos que posteriormente aparecieron en el video generado con inteligencia artificial, aunque estos no corresponden de manera exacta a los cargos formales atribuidos a Rocha Moya en la acusación.

ROCHA MOYA VOLVIÓ AL CARGO Y DESPUÉS SOLICITÓ LICENCIA La publicación de Maltz ocurrió días después de que Rocha Moya intentara regresar a la gubernatura de Sinaloa tras permanecer 112 días separado temporalmente del cargo. El mandatario retomó sus funciones, pero posteriormente solicitó nuevamente licencia luego de las reacciones generadas por su regreso. La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó públicamente la decisión y señaló que no consideraba pertinente su reincorporación mientras continúa el contexto relacionado con las acusaciones estadounidenses y las investigaciones en México. La acusación estadounidense contra Rocha Moya permanece como un proceso judicial en Estados Unidos, mientras que en México también se mantiene una investigación relacionada con los señalamientos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos incluyó a Rocha Moya entre los diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses acusados en abril de 2026. La dependencia estadounidense ha señalado que las imputaciones forman parte de una investigación sobre presuntos vínculos entre integrantes del gobierno estatal y la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.