Terry Cole, jefe de la DEA, revela visita ‘secreta’ a México y reunión con Harfuch

ESTADOS UNIDOS.- El jefe de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, reveló haber realizado en meses pasados una visita a la Ciudad de México -no conocida hasta ahora- en la que se reunió con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. En un video compartido por la propia DEA en el que se registra un charla junto a Harfuch ocurrida durante la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) la semana pasada en Argentina, Cole reveló su visita a la Ciudad de México y que ni el Gobierno de Estados Unidos ni el de México habían hecho pública antes.

“Yo le hice una visita a Omar en la Ciudad de México. Él me ha visitado dos veces en la sede de la DEA: Omar y yo compartimos información a diario. Nos comunicamos con frecuencia, pero también respetamos las instituciones de cada uno”, dijo Cole, quien dirige la agencia antidrogas de Estados Unidos desde julio de 2025. “Recuerdo que cuando Omar nos visitó recientemente en la sede de la DEA, ambos bajamos y caminamos por (el Muro de los) Rostros del Fentanilo. Cuando visité la Ciudad de México, ambos visitamos a personas que habían fallecido en México. Eso es importante pues así es como se ve una verdadera relación”, dijo.

COLE PRESUME EN VIDEO CERCANÍA CON HARFUCH Con respecto a García Harfuch, el Gobierno mexicano había hecho pública una visita en marzo de 2026 a las oficinas de la DEA en Arlington, Virginia donde se encontró con Cole pero no se conocía que el funcionario hubiera hecho una segunda visita como el mismo funcionario estadounidense confirmó. En el video, Cole presume su cercanía con García Harfuch asegurando haber recibido una llamada del funcionario mexicano confirmando el abatimiento del Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el 22 de febrero en Jalisco, minutos tras el triunfo de EU ese día en la final de hockey olímpico frente a Canadá.

“Recuerdo el día en que Estados Unidos ganó la Medalla de Oro en hockey (en los Juegos Olímpicos de Milan-Cortina).

“SOMOS AMIGOS”, ASEGURA COLE DE HARFUCH Aproximadamente media hora después (del triunfo), recibí una llamada de Omar, quien me contó que habían tenido éxito en una operación contra ‘El Mencho’ “, asegura el Administrador de la DEA en el video. “Es muy importante tener esta relación con el Secretario (García Harfuch). Somos amigos. Todo el mundo dice que no somos amigos, y se ven cosas en la prensa, pero sí somos amigos. Nos comunicamos entre nosotros. Ambos somos funcionarios de las fuerzas del orden con una larga trayectoria”, apuntó Cole.

En el video de su charla en Argentina con García Harfuch de unos 10 minutos de duración, el Director de la DEA no expresa la fecha exacta durante la cual realizó su visita a la Ciudad de México ni tampoco la fecha exacta de la segunda visita del funcionario mexicano a Washington a las que hizo referencia.

AGRADECE LA BIENVENIDA A SUS AGENTES EN MÉXICO En los meses pasados, la presidenta Claudia Sheinbaum ha acusado a la DEA y al propio Cole de tener un doble discurso pues a pesar de la intensa cooperación antinarcóticos el funcionario ha acusado repetidamente a funcionarios mexicanos de todos los niveles de ayuda a los cárteles del narcotráfico. En el video, el jefe de la DEA agradece a García Harfuch por la bienvenida a sus agentes en México.

“Quiero agradecer sinceramente a Omar y a su equipo por la cálida bienvenida que han brindaron a los agentes de la DEA que trabajan en México. Esto demuestra su gran compromiso, pero también la hospitalidad que nos ofrecen allí”, aseguró Cole en el video de su charla junto a García Harfuch. Desde la promulgación de la Ley de Seguridad Nacional en mayo de 2021 impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, los agentes extranjeros en territorio mexicano, incluidos los de la DEA, tienen la obligación de notificar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de sus interacciones. Apenas en abril pasado, el propio administrador de la DEA fue uno de los funcionarios estadounidenses que dieron a conocer la inédita acusación criminal en contra del entonces Gobernador en funciones de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros 9 funcionarios y ex funcionarios por colaborar con el Cártel de Sinaloa.