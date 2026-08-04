Exige Netanyahu desarme total de Gaza antes de retirada

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    Exige Netanyahu desarme total de Gaza antes de retirada
    Irán ha negado que esté negociando con Estados Unidos, y sostiene que las conversaciones son únicamente con Omán. ESPECIAL.

El gobierno de Trump ‘nos envió un borrador. No estuvimos de acuerdo. No es nuestro borrador. Enviamos nuestros comentarios’, afirmó

DEIR AL-BALAH.-La retirada del ejército israelí de Gaza no se producirá hasta el desarme ‘completo’ de Hamas, advirtió este lunes en un mensaje de la Junta de Paz, tras una reunión de este organismo con el primer ministro israelí y prófugo de la Corte Penal Internacional, Benjamin Netanyahu.

Fue el pasado viernes que Hamás confirmó que había llegado a un acuerdo para desarmarse. El acuerdo pedía además que Israel detuviera sus ataques y empezara a retirarse de Gaza.

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Lo anterior formaba parte de un acuerdo de alto el fuego de octubre que puso fin a las principales operaciones militares, pero se ha estancado en otros frentes.

No obstante, el martes Netanyahu, resaltó que el desarme debería ocurrir primero, y que las fuerzas israelíes seguirían haciendo “lo que sea necesario para protegerse a sí mismas, a nuestro territorio y a nuestros ciudadanos”.

“Esta es nuestra posición. Nos mantenemos firmes en nuestros intereses, creo que tanto con sabiduría como con determinación”.

IRÁN Y OMÁN AVANZAN ACUERDOS PARA ABRIR EL ORMUZ

Irán y Omán han avanzado hacia un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, en el cual se ha determinado que los barcos entrarían al Golfo Pérsico por una ruta controlada por Irán y saldrían por una ruta controlada por Omán, con el cobro de peaje por prestar seguridad y preservar el entorno marítimo.

Enfatizaron que las negociaciones siguen en curso y que el acuerdo final podría adoptar una forma distinta. Añadieron que cualquier pacto estaría vinculado al levantamiento del bloqueo estadounidense sobre los puertos iraníes. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para abordar las delicadas negociaciones a puerta cerrada.

Fue hace unos días que el presidente estadounidense Donald Trump llamó hipócritas a funcionarios de Irán por negarse a afirmar que han avanzado en las negociaciones, al mismo tiempo que los amenazó con que esta sería su “última oportunidad”.

Al momento Trump también enfrenta una presión creciente para poner fin a una guerra impopular que ha elevado los precios de la gasolina antes de las elecciones de mitad de mandato y ha reducido las reservas de Estados Unidos de algunas municiones. En los últimos días, ha zigzagueado entre amenazar con ataques masivos y expresar apoyo a los esfuerzos diplomáticos.

El secretario de Estado Marco Rubio al hablar con periodistas en el Departamento de Estado, señaló: “Ha habido avances en esas conversaciones, pero todavía no hay nada definitivo. Esperamos que eso ocurra muy pronto”.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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