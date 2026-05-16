Expertos advierten que Mundial en EU será demasiado caro para los extranjeros

Con los datos disponibles hasta mayo de diversas empresas digitales que ofrecen los servicios, una semana en EU para ver uno o dos partidos de fase de grupos difícilmente baja de 3 mil 500 a 4 mil 500 dólares por persona en el mejor caso razonable; en un escenario medio, con hotel propio y entradas disponibles en venta general o reventa oficial, el costo se mueve entre 5 mil y 8 mil 500 dólares; y en partidos de alta demanda puede superar 10 mil dólares sin lujos.

Estados Unidos vivirá un Mundial de Futbol muy caro. “En las tres sedes todo es ya muy caro y lo será más durante el evento; pero la parte estadounidense del torneo llega con una condición más difícil”, comenta el analista Ernesto Rubio a EL UNIVERSAL; refiere que el extranjero que quiera entrar a un estadio en las sedes estadounidenses se enfrentará a precios de un evento premium, distancias lejanas, hoteles encarecidos, transporte local saturado y, en unos casos, trámites migratorios.

Al Jazeera y Associated Press reportan que, a menos de 40 días del torneo, el primer partido de Estados Unidos contra Paraguay en Los Ángeles todavía tenía boletos disponibles, pero las entradas regulares para ese partido iban de mil 120 a 4 mil 105 dólares.

Los paquetes premium llegaban hasta 6 mil 50 dólares por asiento e incluían servicios adicionales dentro del estadio, no sólo el boleto del partido.

Sky Sports informó que la entrada más barata para la final de 2026 superaba los 4 mil 90 dólares y también reportó que los aficionados de una selección podían pagar 8 mil 180 dólares por seguir a su equipo desde el primer partido hasta la final por medio de la asignación de su federación nacional.

”Queda claro que hoy el objetivo no es darle al aficionado promedio la posibilidad de disfrutar de su selección sin que esto lo lleve a una deuda increíble o a una frustración que a muchos me imagino que ya ha enfermado”, dice Rubio.

The New Yorker explicó que la FIFA adoptó para este Mundial un modelo de precios que cambia con la demanda y que también abrió su propio mercado secundario de reventa.

Es decir, que el precio ya no responde sólo al asiento elegido, sino además al momento de compra y la demanda, al rival, a la ciudad, a la expectativa y al volumen de compradores dispuestos a pagar.

Una declaración de la FIFA recogida por Yahoo Sports sostiene que su modelo de boletería y mercado secundario refleja prácticas habituales en grandes eventos deportivos y de entretenimiento en los países sede, y que las tarifas de reventa se alinean con estándares de la industria.

“El Mundial no es un partido común de la Liga Nacional de Futbol Americano, ni un concierto de estadio, ni una final cerrada para consumidores de alto ingreso. Es el torneo de selecciones de futbol [soccer] más importante del planeta; que sólo se ve cada cuatro años”, de acuerdo con Rubio.

Para el visitante la siguiente preocupación es el alojamiento. El hotel por siete noches puede cambiar por completo el presupuesto.

Con tarifas bajas reportadas durante el torneo, una sede como Atlanta, con noches desde 186 dólares, implicaría al menos mil 302 dólares de alojamiento; Houston, con noches desde 237 dólares, subiría a mil 659 dólares; Los Ángeles, con noches desde 332 dólares, llegaría a 2 mil 324 dólares; Miami, con noches desde 407 dólares, alcanzaría 2 mil 849 dólares; Philadelphia, con noches desde 540 dólares, costaría 3 mil 780 dólares; San Francisco, con noches desde 655 dólares, llegaría a 4 mil 585 dólares; y Nueva York/Nueva Jersey, con noches desde mil 120 dólares, se dispararía a 7 mil 840 dólares.

El viaje de un extranjero a EU para el Mundial de Futbol FIFA 2026 difícilmente baja de 4 mil 500 dólares por persona si logra un vuelo barato, una entrada de baja demanda, un hotel económico y una sola ciudad sede.

Un escenario medio, con siete noches de hotel, dos partidos, comida, transporte local, seguro, celular, equipaje y trámite migratorio, se ubica con más realismo entre 6 mil y 9 mil 500 dólares.

Si el aficionado duerme en Nueva York/Nueva Jersey, Los Ángeles, San Francisco, Boston o Miami, compra partidos de alta demanda o sigue a una selección por más de una ciudad, el costo puede pasar de 10 mil dólares sin necesidad de hablar de lujo.

Houston anunció servicio de traslado desde The Woodlands hacia el estadio NRG, con reserva previa y cuota de 8.50 dólares más cargos de procesamiento, financiado con apoyo regional.

En Nueva Jersey, The New Yorker reportó que el viaje redondo desde Penn Station hasta el estadio MetLife pasaría de 12.90 a 150 dólares en días de partido.

Muchos europeos, australianos, japoneses, surcoreanos, chilenos o ciudadanos de países incluidos en el Programa de Exención de Visa pueden usar una autorización electrónica; buena parte de América Latina, África y Asia necesita visa de visitante.

”La realidad de hoy es que la FIFA puede llenar muchas gradas y aun así dejar fuera al aficionado común, que no es de alto perfil económico”, señala el analista, refiriéndose a que puede vender millones de boletos y confirmar que “el futbol internacional entró en una etapa donde el precio ya no acompaña al aficionado, sino que lo selecciona”.