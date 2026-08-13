Explosión en puerto de Holanda deja un muerto y varios heridos

RÓTERDAM.-Una explosión en el puerto holandés de Róterdam el jueves dejó al menos una persona muerta y varias más heridas, informó la policía de la ciudad.

La explosión en el mayor puerto de Europa ocurrió a última hora de la mañana del jueves, indicó la agencia, añadiendo que se ha establecido una escena del crimen para tratar de determinar la causa.

TE PUEDE INTERESAR: Expertos afirman que Trump ha amasado una fortuna asombrosa en una presidencia ‘de lo más abiertamente corrupta’

En el lugar, el portavoz de la policía de Róterdam Daan Valkenburg dijo a The Associated Press que no se habían sacado conclusiones definitivas y que “mantenemos todas las posibilidades abiertas”.

La explosión ocurrió en una refinería y terminal de combustible operada por Gunvor Energy en una sección industrial del extenso recinto portuario.

Los servicios de emergencia de Róterdam reportaron un corte de energía en el puerto y afirmaron que un transformador se había incendiado por circunstancias no explicadas. Varias empresas detuvieron sus operaciones y evacuaron a los trabajadores.

El suministro eléctrico se restablecía gradualmente en empresas de la zona industrial cercana unas horas después. Allí tienen su sede varias compañías de petróleo y gas, y los bomberos permanecían en alerta. Los servicios de emergencia descartaron posteriormente cualquier vínculo entre el apagón y la explosión.