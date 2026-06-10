Expulsado: Para este árbitro somalí, el Mundial terminó cuando EU le negó la entrada

Por: Matthew Mpoke Bigg Un árbitro de Somalia dijo el martes que el mayor sueño de su vida profesional se había hecho añicos cuando las autoridades estadounidenses le negaron el permiso para entrar en Estados Unidos y participar en la Copa Mundial de la FIFA. El árbitro, Omar Abdulkadir Artan, fue uno de los 52 seleccionados para la Copa Mundial que se celebra este verano en Norteamérica. Era uno de los siete árbitros africanos elegidos para el torneo, y habría sido el primer somalí en arbitrar un partido del Mundial.

En sus primeras declaraciones desde que se le negó la entrada a Estados Unidos, Artan dijo a The New York Times que arbitrar un partido del Mundial habría sido un símbolo para todos los somalíes de lo que pueden lograr a pesar de las dificultades de su país. “Estoy muy, muy decepcionado”, dijo Artan en una entrevista telefónica desde Estambul, la ciudad a la que fue trasladado después de que se le negara la entrada. “Solo soy un árbitro que intenta cumplir su sueño, el mayor sueño de mi vida, venir al Mundial”. Artan voló al Aeropuerto Internacional de Miami el sábado, cinco días antes del primer partido del torneo, el jueves, pero las autoridades fronterizas le impidieron entrar a Estados Unidos, lo llevaron aparte y lo interrogaron toda la noche en una pequeña sala. “Tenía los papeles en regla y todo. Tenía la visa correcta”, dijo Artan y añadió que también había mostrado documentación de la FIFA, así como fotografías de su carrera de más de una década como árbitro profesional. Las autoridades fronterizas también revisaron material en internet que detallaba su carrera, dijo Artan, quien en 2025 fue nombrado árbitro del año por la Confederación Africana de Fútbol, la cual rige este deporte en África. La entrevista de inmigración duró 11 horas, dijo Artan. Después fue llevado a una celda de retención separada donde permaneció varias horas más antes de que lo hicieran abordar un vuelo de vuelta a Estambul. Agregó que los funcionarios no le dieron ninguna razón para negarle la entrada.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por su sigla en inglés) dijo en un comunicado que las decisiones se toman en función de cada caso y no dio detalles sobre por qué se le había negado la entrada a Artan. “El viajero fue sometido a una inspección adicional, una parte rutinaria del proceso de inspección de la CBP cuando los agentes necesitan verificar información o determinar la admisibilidad”, decía el comunicado. “Después de la inspección, se determinó que el viajero, un árbitro de la Copa Mundial de la FIFA, no era admisible debido a problemas de verificación de antecedentes y se le denegó la entrada”. Artan dijo: “Creo que tienen un problema con mi país”, y añadió que regresaría a la capital somalí, Mogadiscio, el miércoles. Dijo que llevaba cuatro años preparándose para el Mundial, tomando cursos con la FIFA en Catar y en Emiratos Árabes Unidos. El gobierno de Donald Trump ha impuesto severas restricciones de viaje y visados a Somalia, un país de África oriental, y no estaba claro si la FIFA había solicitado autorización para que Artan ingresara en Estados Unidos. La FIFA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, pero confirmó en un comunicado que Artan no podría arbitrar en el Mundial. “La FIFA no interviene en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluida la concesión de visados, y las autoridades le han informado de que la situación de Artan no cambiará por el momento”, decía el comunicado. No estaba claro por qué no se había contemplado la posibilidad de que Artan arbitrara en México o Canadá, los otros dos países anfitriones del torneo. En la entrevista, Artan relató su viaje a Estados Unidos, que, dijo, había comenzado la semana pasada en Nairobi, la capital de Kenia, donde esperó para conseguir los documentos de viaje. Una vez que llegaron los documentos, voló a Estambul para luego tomar un vuelo de conexión a Miami para asistir a una reunión de árbitros de la FIFA que se realizaría en la ciudad antes del torneo. Artan dijo que los funcionarios de la frontera le habían preguntado por qué había ido a Estados Unidos y sobre la política en Somalia. Esas preguntas, dijo Artan, incluían muchas sobre el grupo militante Al Shabab, el cual controla partes de Somalia y lleva años luchando en una insurgencia contra el gobierno. La relación entre Estados Unidos y Somalia ha sido tensa en los últimos años.