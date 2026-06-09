Seamos sinceros: no estábamos preparados para la Copa Mundial de Futbol 2026

Una de las obras que más se pretende presumir es el Jardín Flotante Tlallipan, pero la lluvia ya puso en evidencia al corredor peatonal elevado construido sobre la Calzada de Tlalpan el cual se inundó, generando cuestionamientos sobre la calidad. La obra fue inaugurada sin estar concluido en su totalidad .

A pocas horas de que ruede el balón en el Estadio Ciudad de México con el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica, lejos del ambiente festivo que la FIFA pretende proyectar, diversas sedes del torneo enfrentan conflictos relacionados con infraestructura, movilidad, seguridad y disputas sociales que podrían afectar el desarrollo de la competencia y la experiencia de miles de aficionados.

Este jueves inicia la Copa Mundial de futbol 2026; ocho años se tuvo para preparar y la organización del gran evento enfrenta una serie de problemas que han puesto en duda la capacidad del país para albergar el evento deportivo más importante del planeta.

Entre los trabajos pendientes destaca la conexión con la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro , así como la terminación de varios puentes peatonales que permitirán el acceso de los usuarios al espacio elevado.

Las protestas han incluido marchas, bloqueos y plantones en puntos estratégicos de la capital del país. Incluso, los docentes impidieron actividades de capacitación para voluntarios del Fan Fest y mantienen presencia en calles cercanas al Centro Histórico.

Uno de los focos rojos más importantes es el movimiento encabezado por la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) . Desde hace semanas, el magisterio mantiene movilizaciones para exigir diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a temas como salarios, edad de jubilación y una posible reforma educativa .

Lo que debía convertirse en un nuevo referente de movilidad y recuperación del espacio público en la Ciudad de México comienza su historia rodeado de críticas, con fallas visibles que han opacado el impacto de su inauguración.

Además, en redes sociales circula la convocatoria para una megamarcha programada para el 11 de junio, la cual buscaría reunir a diversos grupos sociales y culminar en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México justo durante el partido inaugural.

LES RESTRIGNEN A PALCOHABIENTES LO QUE ES DE SU PROPIEDAD

Otro frente de conflicto involucra a los propietarios de palcos y plateas del estadio mundialista. La disputa gira en torno al derecho de ingresar alimentos y bebidas durante los encuentros de la Copa del Mundo. Roberto Ruano, representante de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas, aseguró que existe una medida cautelar que respalda sus demandas y advirtió que, de no respetarse sus derechos, podrían emprender acciones que compliquen el arranque del torneo.

Mientras tanto, en Monterrey persisten las críticas por el estado de diversas obras públicas. Activistas locales denuncian que la ciudad continúa realizando trabajos contrarreloj para mejorar la imagen urbana ante la llegada de aficionados internacionales.

MONTERREY, DE PRISA Y SAMUEL, DE PARTY

Las preocupaciones también alcanzan el ámbito deportivo. La FIFA determinó que el terreno de juego del Estadio Universitario, conocido como El Volcán, no se encuentra en condiciones óptimas para albergar entrenamientos mundialistas, por lo que las selecciones de Suecia y Japón deberán utilizar instalaciones alternas para preparar sus compromisos.

A ello se suma el retraso en importantes proyectos de movilidad. Las líneas 4 y 6 del Metro de Monterrey, así como otras obras complementarias, permanecen inconclusas pese a las promesas gubernamentales de terminarlas antes del inicio de la Copa del Mundo. De acuerdo con reportes oficiales, los trabajos presentan un avance cercano al 70 por ciento, situación que podría generar afectaciones en los accesos al aeropuerto y en la circulación vial durante el torneo.

El colmo para los aficionados y la población en general, son las declaraciones recientes del gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien aseguró que entraba al ”modo party” debido al arranque del Mundial. El mandatario anunció que se tomará un mes de pausa de sus funciones, delegando los asuntos públicos a su secretario particular hasta julio.

RESTAURANTEROS NO PODRÁN HACER SU ‘AGOSTO’

El sector empresarial tampoco ha quedado al margen de la polémica. Restauranteros y comerciantes han manifestado su inconformidad con las condiciones impuestas para transmitir los partidos del Mundial en establecimientos comerciales.

Según representantes empresariales, la FIFA exige el uso de señales de transmisión autorizadas específicamente para negocios, limitando las opciones disponibles y elevando los costos de operación para miles de establecimientos que buscan aprovechar el impacto económico generado por el evento.

En medio de este panorama, el Mundial 2026 está a punto de comenzar con una mezcla de entusiasmo e incertidumbre. Aunque la expectativa deportiva es enorme, las protestas sociales, los conflictos legales y los retrasos en infraestructura amenazan con convertirse en protagonistas inesperados de una competencia que debería centrarse únicamente en el fútbol.