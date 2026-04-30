Extienden prisión preventiva sin fianza para Cole Allen por el intento de homicidio de Trump

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Internacional
/ 30 abril 2026
    Extienden prisión preventiva sin fianza para Cole Allen por el intento de homicidio de Trump
    Compareció en una audiencia de unos 15 minutos en la que aceptó la medida cautelar que había pedido la Fiscalía en su contra, por lo que permanecerá en prisión. AP.

La acusación de este delito puede acarrear una sentencia cadena perpetua, y otros dos relacionados con el transporte y el uso de armas

WASHINGTON.- Una jueza del Distrito de Columbia dictó este jueves prisión preventiva sin fianza para Cole Allen, el acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el pasado sábado.

La renuncia de Allen a disputar la decisión supone un giro con respecto al escrito judicial que presentó su equipo legal el miércoles para impugnar la prisión preventiva sin fianza, solicitada como medida cautelar por la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro.

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Allen, que se personó en el tribunal vistiendo un mono naranja, enfrenta de momento un cargo por intentar matar al presidente.

No obstante, la propia Pirro aseguró hoy en una entrevista con la cadena Fox News que se planean presentar “muchos más cargos” contra él una vez entre en escena el gran jurado, el grupo de ciudadanos que debe determinar si la fiscalía cuenta o no con causa probable para acusar formalmente a Allen de uno o varios delitos federales graves.

El acusado intentó irrumpir armado en el salón del hotel Washington Hilton, en la capital estadounidense, donde se celebraba el pasado sábado la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca con presencia de Trump, la primera dama, Melania; el vicepresidente, JD Vance; el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson; y varios miembros del Gobierno.

Había además en la sala unos 2 mil invitados, entre periodistas, diplomáticos y empresarios.

Según el relato de la fiscalía, pasadas las 20.30 hora local, Allen corrió a gran velocidad, burló el arco de metales de un control de seguridad y se dirigió hacia las escaleras que conducen al salón de baile y disparó con una escopeta.

Agentes del Servicio Secreto respondieron con cinco disparos y Allen cayó al suelo y fue reducido, aunque no sufrió impactos de bala.

El incidente no dejó víctimas, aunque los disparos provocaron la evacuación de Trump y el resto de autoridades, además de desatar el pánico entre algunos de los asistentes.

El acusado dejó programados varios correos electrónicos antes del ataque en los que pedía disculpas a familiares y amigos y detallaba que su objetivo eran los miembros de la Administración de Trump y el propio presidente, a quien llamó “pedófilo, violador y traidor”.

De acuerdo a documentos judiciales, Allen planificó el ataque durante semanas y cruzó el país en tren, desde California hasta Washington, para poder viajar armado -portaba una escopeta, una pistola, cuchillos y dagas- sin pasar por controles de seguridad de los aeropuertos.

Además, reservó dos noches en el hotel donde se celebraba la gala para poder entrar en las instalaciones como huésped, los únicos que podían acceder al hotel durante el día de la cena.

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