¿Extraterrestres o demonios? La divulgación ovni divide a los cristianos conservadores de EU

NUEVA YORK- La decena de pastores y presentadores de pódcast que llegaron al Airbnb de Nashville una noche de febrero no sabían muy bien lo que les esperaba. Un organizador les pidió que pusieran sus teléfonos en modo avión. Se sirvieron refrigerios. Después, durante al menos dos horas, dos hombres misteriosos presentaron una serie de diapositivas con lo que exponían las pruebas, según ellos, de algún tipo de vida extraterrestre y la confusión espiritual que las revelaciones venideras podrían sembrar entre los cristianos. “Fue la reunión más extraña en la que he participado”, dijo Alan DiDio, un pastor de Carolina del Norte que asistió al encuentro. “Nunca se había visto a tantos pentecostales tan callados en una misma sala”.

Para muchos de los pastores presentes, y para algunos otros cristianos, solo hay una explicación posible para los seres extraterrestres: no son visitantes neutrales de otros planetas o dimensiones, sino entidades demoníacas. Al salir de la reunión y encender sus teléfonos, los pastores comenzaron a recibir alertas de noticias que, para muchos de ellos, confirmaron que algo significativo estaba ocurriendo. Ese mismo día, el presidente Donald Trump había ordenado a su gobierno que empezara a divulgar archivos relacionados con la vida extraterrestre. La divulgación comenzó este mes, con la publicación por parte del Pentágono de unas borrosas imágenes “nuevas, nunca antes vistas”, cuyo significado no está claro. Pero para algunos cristianos conservadores, quienes se encuentran entre los partidarios más leales de Trump, la posibilidad de vida inteligente en otros lugares del universo plantea algunas implicaciones teológicas inquietantes. Algunos temen, por ejemplo, que contradiga el relato bíblico de la Tierra y la humanidad como eje central del plan de Dios para el universo.

Los cristianos de Estados Unidos son mucho menos propensos que el público en general a afirmar que existe vida inteligente en otros planetas, según una encuesta realizada en 2021 por el Centro de Investigación Pew. Entre los ateos y agnósticos, el 85 por ciento dice que su mejor suposición es que existe vida inteligente fuera de la Tierra. Entre los evangélicos blancos, solo el 40 por ciento dice lo mismo. “El tema de los ovnis en particular es un gran desafío para cualquier cosmovisión religiosa”, dijo Jeffrey Kripal, profesor de religión de la Universidad Rice, donde ha recopilado un archivo sobre temas paranormales, que incluye relatos de “experienciadores” de ovnis. En opinión de Kripal, los relatos sobre el origen de muchas religiones basadas en la Tierra pueden leerse como descripciones de encuentros con entidades inexplicables de procedencia desconocida. “Los dioses siempre han venido del cielo, y a eso le llamamos religión”, dijo. “No tenemos muchas palabras en el canon occidental para estas entidades del reino intermedio, así que mi propia sensación es que cuando las personas religiosas ven entidades que no encajan en su mundo religioso, las llaman demonios”. La posibilidad de que los seres extraterrestres puedan entenderse mejor como entidades demoníacas no es una teoría nueva entre algunos cristianos conservadores. Pero últimamente ha irrumpido desde los márgenes de la cosmología religiosa especulativa hacia una visión más prominente, incluso por parte de funcionarios electos de los más altos niveles del gobierno. “No creo que sean extraterrestres, creo que son demonios”, dijo el vicepresidente JD Vance, quien es católico, en un pódcast conservador esta primavera.

La Iglesia católica no tiene una doctrina formal sobre la posibilidad de vida extraterrestre, aunque el tema ha intrigado a algunos teólogos católicos. Un científico del Vaticano acaparó titulares en 2010 cuando sugirió que los extraterrestres podrían tener alma, y dijo que bautizaría a un extraterrestre “si se lo pidiera”. “Todas las grandes religiones del mundo, incluido el cristianismo, en el que yo creo, han comprendido que hay cosas raras ahí fuera, y que hay cosas que son muy difíciles de explicar”, añadió Vance. Lauren Boebert, diputada de Colorado, hizo recientemente una observación similar en otro pódcast, presentado por el músico y activista cristiano conservador Sean Feucht. “Esto es más espiritual y, si de verdad quieren ir por ahí, demoníaco”, dijo. “No creo que sean extraterrestres como los hemos imaginado la mayor parte de nuestras vidas”. Las conjeturas espirituales sobre extraterrestres y demonios no son un tema tratado en la gran mayoría de los púlpitos cristianos, dijo Russell Moore, redactor jefe y columnista de la revista Christianity Today. El propio Moore abordó el tema esta primavera en una clase de escuela dominical para adultos en su iglesia evangélica de Nashville. Basándose en el libro de Hebreos del Nuevo Testamento, habló de un pasaje en el que el autor reflexiona sobre la relación de la humanidad con los ángeles y nuestra falta de control sobre el universo que nos rodea. Moore abrió la clase preguntando qué significaría tener algún tipo de contacto directo con criaturas no humanas como los ángeles, o los extraterrestres, que últimamente aparecen en las noticias.