FAA emite alerta a aerolíneas de EU por posible acción militar ‘peligrosa’ sobre México
Apunta posibilidad de aeronaves militares estadounidenses operando sin notificación previa o con transpondedores desactivados
La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) advirtió este viernes a las aerolíneas estadounidenses que “tengan precaución” al volar sobre México y partes de América Central y del Sur debido a la actividad militar y la posible interferencia con los sistemas de navegación.
Destacó que la alerta es “por situación potencialmente peligrosa en las áreas sobre el agua sobre el océano Pacífico y el golfo de California en la región de información de vuelo de México”; las notificaciones entrará en vigor 60 días (hasta el mes de marzo).
TE PUEDE INTERESAR: Entra en vigor orden de la FAA para reducir vuelos en EU ante cierre de gobierno
En una notificación afirmó que “se recomienda a los operadores de EU extremar precauciones al operar en las áreas sobre aguas abiertas del océano Pacífico y el Golfo de California dentro de la Región de Información de Vuelo de México (MMFR), debido a actividades militares e interferencias GNSS (siglas del sistema de navegación global por satélite)”, referente a las regiones de información de vuelo de Centroamérica (MHTG) y Bogotá (SKED). “Existen riesgos potenciales para las aeronaves a todas las altitudes, incluidos el sobrevuelo y las fases de llegada y salida del vuelo”, añadió.
La advertencia apunta la posibilidad de que haya aeronaves militares estadounidenses operando sin notificación previa o con transpondedores desactivados en estas dos regiones de información de vuelo.
TE PUEDE INTERESAR: Musk destituyó al jefe de la FAA de su cargo 10 días antes del accidente del avión y helicóptero en Washington
En otra notificación mencionó que “se recomienda a los operadores estadounidenses extremar precaución al operar en áreas sobre el océano Pacífico en la región de información de vuelo de Centroamérica” también “por actividades militares e interferencias GNSS. Existen riesgos potenciales para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo y las fases de llegada y salida del vuelo”.
La alerta cubre regiones que incluyen México, Panamá, Colombia y Ecuador hasta el 17 de marzo de 2026; así como otras zonas de Centroamérica y partes del espacio aéreo dentro del Océano Pacífico oriental.
(Con información de El Universal)