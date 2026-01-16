FAA emite alerta a aerolíneas de EU por posible acción militar ‘peligrosa’ sobre México

TE PUEDE INTERESAR: Entra en vigor orden de la FAA para reducir vuelos en EU ante cierre de gobierno

Destacó que la alerta es “por situación potencialmente peligrosa en las áreas sobre el agua sobre el océano Pacífico y el golfo de California en la región de información de vuelo de México” ; las notificaciones entrará en vigor 60 días (hasta el mes de marzo).

La Administración Federal de Aviación ( FAA , por sus siglas en inglés) advirtió este viernes a las aerolíneas estadounidenses que “tengan precaución” al volar sobre México y partes de América Central y del Sur debido a la actividad militar y la posible interferencia con los sistemas de navegación.

En una notificación afirmó que “se recomienda a los operadores de EU extremar precauciones al operar en las áreas sobre aguas abiertas del océano Pacífico y el Golfo de California dentro de la Región de Información de Vuelo de México (MMFR), debido a actividades militares e interferencias GNSS (siglas del sistema de navegación global por satélite)”, referente a las regiones de información de vuelo de Centroamérica (MHTG) y Bogotá (SKED). “Existen riesgos potenciales para las aeronaves a todas las altitudes, incluidos el sobrevuelo y las fases de llegada y salida del vuelo”, añadió.

La advertencia apunta la posibilidad de que haya aeronaves militares estadounidenses operando sin notificación previa o con transpondedores desactivados en estas dos regiones de información de vuelo.

En otra notificación mencionó que “se recomienda a los operadores estadounidenses extremar precaución al operar en áreas sobre el océano Pacífico en la región de información de vuelo de Centroamérica” también “por actividades militares e interferencias GNSS. Existen riesgos potenciales para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo y las fases de llegada y salida del vuelo”.

La alerta cubre regiones que incluyen México, Panamá, Colombia y Ecuador hasta el 17 de marzo de 2026; así como otras zonas de Centroamérica y partes del espacio aéreo dentro del Océano Pacífico oriental.

(Con información de El Universal)