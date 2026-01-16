FAA emite alerta a aerolíneas de EU por posible acción militar ‘peligrosa’ sobre México

Internacional
/ 16 enero 2026
    FAA emite alerta a aerolíneas de EU por posible acción militar ‘peligrosa’ sobre México
    La Administración Federal de Aviación advirtió a las aerolíneas estadounidenses que “tengan precaución” al volar sobre México y partes de América Central y del Sur debido a la actividad militar. ESPECIAL

Apunta posibilidad de aeronaves militares estadounidenses operando sin notificación previa o con transpondedores desactivados

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) advirtió este viernes a las aerolíneas estadounidenses que “tengan precaución” al volar sobre México y partes de América Central y del Sur debido a la actividad militar y la posible interferencia con los sistemas de navegación.

Destacó que la alerta es “por situación potencialmente peligrosa en las áreas sobre el agua sobre el océano Pacífico y el golfo de California en la región de información de vuelo de México”; las notificaciones entrará en vigor 60 días (hasta el mes de marzo).

En una notificación afirmó que “se recomienda a los operadores de EU extremar precauciones al operar en las áreas sobre aguas abiertas del océano Pacífico y el Golfo de California dentro de la Región de Información de Vuelo de México (MMFR), debido a actividades militares e interferencias GNSS (siglas del sistema de navegación global por satélite)”, referente a las regiones de información de vuelo de Centroamérica (MHTG) y Bogotá (SKED). “Existen riesgos potenciales para las aeronaves a todas las altitudes, incluidos el sobrevuelo y las fases de llegada y salida del vuelo”, añadió.

La advertencia apunta la posibilidad de que haya aeronaves militares estadounidenses operando sin notificación previa o con transpondedores desactivados en estas dos regiones de información de vuelo.

En otra notificación mencionó que “se recomienda a los operadores estadounidenses extremar precaución al operar en áreas sobre el océano Pacífico en la región de información de vuelo de Centroamérica” también “por actividades militares e interferencias GNSS. Existen riesgos potenciales para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo y las fases de llegada y salida del vuelo”.

La alerta cubre regiones que incluyen México, Panamá, Colombia y Ecuador hasta el 17 de marzo de 2026; así como otras zonas de Centroamérica y partes del espacio aéreo dentro del Océano Pacífico oriental.

