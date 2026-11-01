“Estábamos aquí antes”: Mexicoestadounidenses en Texas marcarán las elecciones intermedias

Las elecciones intermedias en el sur de Texas estarán marcadas por la fuerza del voto mexicoestadounidense. La comunidad del Valle del Rio Grande exige detener los abusos en los operativos del ICE y defender la economía de sus ciudades frontera.

El rechazo a los operativos migratorios agresivos une a los residentes locales. Las familias de la región declaran abiertamente que tienen un arraigo histórico en el territorio que precede a las leyes actuales.

”No somos migrantes, estábamos aquí antes que los anglos”, afirman pobladores para exigir respeto a sus derechos cívicos y la economía de la zona.

BOBBY PULIDO BUSCA UN LUGAR EN EL CONGRESO

El famoso cantante Bobby Pulido decidió pausar su carrera musical para competir por la Cámara de Representantes. Representa al Partido Demócrata por el Distrito 15, un punto clave del territorio lejano.

El cantante tiene conexión local, pues es originario de Edinburg, Texas, lo que refuerza su cercanía con las necesidades del electorado. Su campaña se centra en la defensa directa de su comunidad más que en seguir líneas de partidos políticos.

Figuras políticas como el expresidente Bill Clinton han mostrado apoyo público a su candidatura.