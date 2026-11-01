“Estábamos aquí antes”: Mexicoestadounidenses en Texas marcarán las elecciones intermedias

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    “Estábamos aquí antes”: Mexicoestadounidenses en Texas marcarán las elecciones intermedias
    Elecciones intermediarias en Estados Unidos. X

Entre críticas contra el ICE y la candidatura de Bobby Pulido, la comunidad del sur de Texas exige representación real en el Congreso.

Las elecciones intermedias en el sur de Texas estarán marcadas por la fuerza del voto mexicoestadounidense. La comunidad del Valle del Rio Grande exige detener los abusos en los operativos del ICE y defender la economía de sus ciudades frontera.

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El rechazo a los operativos migratorios agresivos une a los residentes locales. Las familias de la región declaran abiertamente que tienen un arraigo histórico en el territorio que precede a las leyes actuales.

”No somos migrantes, estábamos aquí antes que los anglos”, afirman pobladores para exigir respeto a sus derechos cívicos y la economía de la zona.

BOBBY PULIDO BUSCA UN LUGAR EN EL CONGRESO

El famoso cantante Bobby Pulido decidió pausar su carrera musical para competir por la Cámara de Representantes. Representa al Partido Demócrata por el Distrito 15, un punto clave del territorio lejano.

El cantante tiene conexión local, pues es originario de Edinburg, Texas, lo que refuerza su cercanía con las necesidades del electorado. Su campaña se centra en la defensa directa de su comunidad más que en seguir líneas de partidos políticos.

Figuras políticas como el expresidente Bill Clinton han mostrado apoyo público a su candidatura.

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EL IMPACTO ECONÓMICO Y POLÍTICO EN EL VALLE DEL RÍO GRANDE

Las redadas y la inflación han generado descontento entre los votantes hispanos de la zona. Varios sectores económicos locales se han visto afectados por los operativos de control de inmigración, impactando el comercio y la construcción.

Más del 80% de los residentes en el distrito son de origen latino, Pulido enfrenta a la representante republicana Monica de La Cruz. La demanda principal de Bobby es frenar los abusos de autoridad y apoyar a las pequeñas empresas tejanas.

UNA CONTIENDA CLAVE PARA EL FUTURO DE ESTADOS UNIDOS

El resultado del sur de Texas mostrará la dirección del voto latino en el país. El desenlace del próximo martes confirmará si la representación de figuras locales logra cambiar la balanza en el Congreso estadounidense.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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