Agente del ICE que asesinaron a Renee Good y Alex Pretti fueron suspendidos

El agente del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que mató a Renee Good, en Minneapolis el pasado 7 de enero, Jonathan Ross fue suspendido de sus funciones mientras se realiza la investigación del incidente, según información oficial citada por el medio de comunicación Huffpost este miércoles 28 de enero.

Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), confirmó al medio, que Ross había sido puesto en licencia administrativa, aunque la funcionaria no especificó cuándo se había producido dicha suspensión.

Altos funcionarios del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, defendieron las acciones de los agentes migratorios en los dos tiroteos. En el caso de Ross, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró que el agente gozaba de “inmunidad absoluta”.

ASESINATO DE RENEE GOOD

La muerte de Good desató una ola de protestas en todo Estados Unidos, que crecieron el fin de semana pasado tras el deceso de Alex Pretti, un enfermero de 37 años abaleado por agentes de la Patrulla Fronteriza, que participaban en las redadas migratorias en Minneapolis.

Good, que había bloqueado con su vehículo el paso de los agentes, maniobraba para retirarlo de la zona de la redada cuando los funcionarios se le acercaron para intentar detenerla, momento en el que Ross, que se encontraba al frente, le disparó y acabó con su vida.

La administración del presidente Donald Trump afirmó desde un primer momento que el agente actuó en defensa propia porque Good, de 37 años, intentó atropellarlo con su vehículo, y que, por tanto, es inocente.

La investigación sobre la muerte de Good, dirigida por el FBI, ha sido blanco de críticas, especialmente por parte de las autoridades estatales de Minnesota, a las que se les negó el acceso a las pruebas.