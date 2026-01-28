Agente del ICE que asesinaron a Renee Good y Alex Pretti fueron suspendidos
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
Pretti y Good son solo dos de al menos ocho personas asesinadas por o que han fallecido bajo custodia de agentes ICE
El agente del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que mató a Renee Good, en Minneapolis el pasado 7 de enero, Jonathan Ross fue suspendido de sus funciones mientras se realiza la investigación del incidente, según información oficial citada por el medio de comunicación Huffpost este miércoles 28 de enero.
Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), confirmó al medio, que Ross había sido puesto en licencia administrativa, aunque la funcionaria no especificó cuándo se había producido dicha suspensión.
Altos funcionarios del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, defendieron las acciones de los agentes migratorios en los dos tiroteos. En el caso de Ross, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró que el agente gozaba de “inmunidad absoluta”.
TE PUEDE INTERESAR: Familias en Maine luchan por detener el traslado de detenidos por parte de ICE fuera del estado
ASESINATO DE RENEE GOOD
La muerte de Good desató una ola de protestas en todo Estados Unidos, que crecieron el fin de semana pasado tras el deceso de Alex Pretti, un enfermero de 37 años abaleado por agentes de la Patrulla Fronteriza, que participaban en las redadas migratorias en Minneapolis.
Good, que había bloqueado con su vehículo el paso de los agentes, maniobraba para retirarlo de la zona de la redada cuando los funcionarios se le acercaron para intentar detenerla, momento en el que Ross, que se encontraba al frente, le disparó y acabó con su vida.
La administración del presidente Donald Trump afirmó desde un primer momento que el agente actuó en defensa propia porque Good, de 37 años, intentó atropellarlo con su vehículo, y que, por tanto, es inocente.
La investigación sobre la muerte de Good, dirigida por el FBI, ha sido blanco de críticas, especialmente por parte de las autoridades estatales de Minnesota, a las que se les negó el acceso a las pruebas.
TE PUEDE INTERESAR: Ocho personas han muerto en redadas de ICE en lo que va de 2026
ASESINATO DE ALEX PRETTI
Los dos agentes que balearon a Pretti también fueron suspendidos de sus funciones, según anunció hoy el DHS.
Dos agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos involucrados en el tiroteo fatal de Alex Pretti fueron puestos bajo licencia administrativa, dijo Aduanas y Protección Fronteriza, mientras se intensifica el escrutinio sobre las operaciones de control de inmigración de la administración Donald Trump en Minnesota.
La medida es un “protocolo estándar” después de un tiroteo en el que participa un oficial, dijo un portavoz de CBP sin proporcionar detalles adicionales sobre el estado de la investigación, confirmó el reportero de FOX Bill Melugin en su cuenta de X.
Alex Pretti, enfermero de la unidad de cuidados intensivos de un hospital de veteranos, fue asesinado a tiros por agentes federales durante una protesta contra el ICE en Minneapolis el 24 de enero. Pretti, de 37 años y residente de Minneapolis, intentaba ayudar a una mujer que había sido empujada al suelo por agentes del ICE cuando fue derribado, golpeado, inmovilizado y asesinado a tiros.
TE PUEDE INTERESAR: Identifican a un estadounidense baleado por disparos de la Patrulla Fronteriza en Arizona
Tras su muerte, el alto funcionario de la Casa Blanca, Stephen Miller, escribió en X : “Un terrorista doméstico intentó asesinar a un agente del orden federal...”. La evidencia en vídeo mostró que Pretti, que llevaba un arma de fuego en la cintura, solo sostenía su teléfono en la mano y que estaba desarmado antes de que le dispararan.
Los asesinatos de Alex Pretti y Renee Nicole Good, residentes de Minneapolis de 37 años, a manos de agentes federales han provocado protestas e indignación en todo el país. Pretti y Good son solo dos de al menos ocho personas asesinadas por agentes federales o que han fallecido bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en lo que va de 2026.
Los tiroteos fatales de alto perfil siguen a las muertes de al menos 32 personas bajo custodia de ICE en 2025, la cantidad más alta desde 2004.
Destacando casos como los de Keith Porter Jr., Luis Gustavo Núñez Cáceres, Geraldo Lunas Campos, Víctor Manuel Díaz, Parady La, Luis Beltrán Yáñez–Cruz y Heber Sánchez Domínguez.
TE PUEDE INTERESAR: ‘Está costando vidas’: funcionarios del ICE y la Patrulla Fronteriza critican las redadas migratorias en EU
ORDEN DE EMERGENCIA PARA PROHIBIR AL DHS
Tras este antecedente, la fiscalía de Minnesota solicitó y obtuvo una orden de emergencia de un juez federal para prohibir que el DHS y agencias federales destruyan o alteren evidencias sobre la muerte de Pretti.
Este miércoles, un grupo de legisladores demócratas del Comité Judicial del Senado instaron al Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) para que abra una investigación de derechos civiles sobre la muerte de Good.
En su carta a la fiscal general adjunta, Harmeet Dhillon, los senadores enfatizaron que la decisión del DOJ de no investigar el asesinato de la mujer, madre de tres niños, “es emblemática” y hace parte de una tendencia más amplia del Departamento de Justicia a ignorar la aplicación de las leyes de derechos civiles en favor de llevar a cabo la agenda de deportaciones masivas del presidente Trump.
(Con información de EFE)