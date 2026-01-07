En Minnesota y New York salen a manifestarse, tras asesinato de Renee Good

/ 7 enero 2026
    En Minnesota y New York salen a manifestarse, tras asesinato de Renee Good
    Miles de personas se reunieron este miércoles en la avenida donde la ciudadana estadounidense, Renee Nicole Good, falleció en Mineápolis. EFE

Más de cuatro mil personas se dieron cita a la calle donde la camioneta de Good, de 37 años, quedó frente a un poste de electricidad

Miles de personas se reunieron este miércoles en la avenida donde la ciudadana estadounidense, Renee Nicole Good, falleció luego de ser impactada por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Mineápolis y crece el rechazo a las operaciones de los agentes militares en la ciudad.

Más de cuatro mil personas se dieron cita a la calle donde la camioneta de Good, de 37 años, quedó empotrada frente a un poste de electricidad, luego de ser impactada por disparos de un agente de ICE esta tarde durante un operativo, que ha generado debates en diversas esferas estadounidenses sobre los alcances del actuar de los uniformados.

Las personas que asistieron al lugar se presentaron con flores, candelas, diferentes tipos de ofrendas para la víctima y carteles pidiendo la salida de ICE de la ciudad, en muestra de indignación.

La consigna “Minnesota no necesita más ICE” fue repetitiva durante la noche, haciendo replica de las palabras del alcalde demócrata de la ciudad, Jacob Frey, quien a pocos días de iniciar su tercer mandato, le pidió a los agentes migratorios salir de Mineápolis y calificó de “basura” el discurso del Departamento de Seguridad Nacional que aseguró que el agente actuó en defensa propia.

MANIFESTACIONES EN NUEVA YORK

Además de la vigilia en la zona de los hechos, un grupo de 400 personas manifestaron frente a una sede de ICE en Nueva York esta noche, como otra de las respuestas de indignación de los estadounidenses ante los hechos violentos que han implicado a la agencia federal durante la Administración del presidente, Donald Trump.

Al menos siete personas han fallecido durante operativos de ICE entre 2025 y 2026, la mayoría de estos casos tienen que ver con paradas a vehículos.

Antes de la velada en favor de la víctima, Trump había culpado a Good, aún no identificada públicamente, de haber provocado el percance por supuestamente no colaborar con los agentes.

(Con información de EFE)

Temas


Asesinatos
Migrantes
Manifestaciones

Localizaciones


Estados Unidos

Organizaciones


ICE

Karla Velazquez

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

