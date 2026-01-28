Familias en Maine luchan por detener el traslado de detenidos por parte de ICE fuera del estado

Los funcionarios están trasladando rápidamente a las personas que han detenido fuera del estado, lo que dificulta que sus seres queridos puedan comunicarse con ellas

Los familiares han estado tratando de averiguar el paradero de más de 200 personas arrestadas durante una ofensiva federal contra la inmigración que se ha extendido por Maine esta semana, dijeron abogados de inmigración, mientras las autoridades federales transportaban rápidamente a los detenidos fuera del estado.

“Estábamos abrumados por las llamadas telefónicas”, dijo Jenny Beverly, abogada de inmigración de Haven Immigration Law. Añadió que su equipo trabajó largas horas para localizar a los detenidos y evitar su traslado fuera de Maine .

Cuando los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) transfieren a detenidos fuera del estado, se vuelve aún más difícil localizarlos y enfrentan mayores probabilidades de ser deportados de Estados Unidos, dijeron los abogados.

La mayoría de los inmigrantes perdieron su primera capa de protección legal en septiembre, cuando la junta federal de apelaciones de inmigración dictaminó que las personas que cruzaron la frontera estadounidense ilegalmente ya no son elegibles para la liberación bajo fianza, revirtiendo años de precedentes legales.

Ahora, los abogados recurren cada vez más a los recursos de hábeas corpus, que hacen uso del derecho de los detenidos a impugnar su detención, explicó Beverly. El problema es que estos recursos deben presentarse en la misma jurisdicción donde se encuentra el detenido. Si un detenido es trasladado rápidamente, los abogados pierden la oportunidad de impugnar su detención.

Beverly dijo que sólo hay un puñado de abogados capacitados para presentar peticiones de hábeas corpus en Maine, por lo que una avalancha de solicitudes podría saturar el sistema.

“El ICE llegó con la maquinaria preparada para sacar a la gente de aquí lo antes posible. En cuanto recibimos una llamada, estamos contrarreloj para presentar un caso”, dijo Beverly. “Francamente, creo que la aplicación de la ley se hizo [a este ritmo] a propósito para que no pudiéramos seguir el ritmo”.

Cincuenta inmigrantes fueron deportados de la cárcel del condado de Cumberland el jueves, según Kevin Joyce, sheriff del condado. La cárcel de dos plantas de Portland ha servido como el principal centro de detención del estado durante el segundo mandato de Trump.

La deportación masiva del jueves siguió a una disputa entre Joyce y la agencia federal de inmigración luego de que el sheriff criticara sus tácticas, calificándolas de “policía de segunda categoría”.

Cuando se le preguntó sobre las operaciones en Maine, Tricia McLaughlin, secretaria adjunta de asuntos públicos del DHS, repitió una declaración proporcionada al Guardian la semana pasada, diciendo que los inmigrantes detenidos como parte de un reciente intento eran algunos de “los peores de los peores” y habían sido “acusados y condenados por crímenes horribles”.

Con solo dos centros de detención federales en el estado, Maine no tiene la capacidad para albergar a las 1.400 personas que Patricia Hyde, subdirectora adjunta de ICE, dijo que la agencia tiene la intención de detener.

El centro de detención más cercano, con mayor capacidad, se encuentra en Burlington, Massachusetts. Sin embargo, los datos recopilados por el programa Tendencias de Detención del ICE de Vera muestran que más del 45 % de los detenidos de Maine son transferidos a Luisiana.

Al menos ocho residentes de Maine ya han sido transferidos a Luisiana, según el Proyecto de Defensa Legal para Inmigrantes de Maine (ILAP). Un hombre informó a su familia que se encuentra retenido con un grupo de aproximadamente 100 hombres, durmiendo en tiendas de campaña junto a una pista activa o sobre ella, según informó el grupo en un comunicado.

Más de 60 personas han solicitado a ILAP asistencia jurídica de emergencia para evitar su deportación desde la semana pasada.

Organizaciones sin fines de lucro como ILAP pueden brindar este apoyo de forma gratuita. Beverly afirmó que las empresas privadas probablemente cobran miles de dólares, lo cual podría resultar prohibitivo, a menos que las familias puedan encontrar ayuda financiera.

“No hay palabras suficientes para describir lo difícil que ha sido la última semana”, declaró Sue Roche, directora ejecutiva de ILAP, en un comunicado. “En el proceso de triaje legal de ILAP, vemos que la mayoría de las personas que se encuentran en procesos migratorios legales y sin antecedentes penales son arrestadas. Muchas han sido discriminadas racialmente y secuestradas de sus autos en la calle, y algunas han sido atacadas en sus hogares. El ICE está acechando supermercados y escuelas. La falta de debido proceso y humanidad en esta operación policial es espantosa”.