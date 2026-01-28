Ocho personas han muerto en redadas de ICE en lo que va de 2026

Los asesinatos de Alex Pretti y Renee Nicole Good, residentes de Minneapolis de 37 años, a manos de agentes federales han provocado protestas e indignación en todo el país. Pretti y Good son solo dos de al menos ocho personas asesinadas por agentes federales o que han fallecido bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en lo que va de 2026.

Los tiroteos fatales de alto perfil siguen a las muertes de al menos 32 personas bajo custodia de ICE en 2025, la cantidad más alta desde 2004.

Una de las personas asesinadas incluía a Keith Porter Jr , un hombre negro de 43 años que recibió un disparo fatal de un agente de ICE fuera de servicio afuera de su complejo de apartamentos de Los Ángeles en la noche del 31 de diciembre de 2025.

El padre de dos hijos estaba disparando un arma al aire, dijo un portavoz del departamento de policía de Los Ángeles , antes de que el agente de ICE fuera de servicio, Brian Palacios, fuera a investigar. Porter fue declarado muerto en la escena cuando respondieron los oficiales de policía.

Estas son las historias de las ocho personas cuyas muertes estuvieron asociadas con agentes de control de inmigración este año.

Luis Gustavo Núñez Cáceres

El 5 de enero, Luis Gustavo Núñez Cáceres, un inmigrante hondureño de 42 años, murió bajo custodia de ICE en HCA Houston Healthcare en Conroe, Texas.

Había sido ingresado en el hospital del área de Houston por una afección cardíaca, según un comunicado de ICE.

Núñez fue arrestado por primera vez por agentes de ICE durante una operación en Houston el 17 de noviembre y finalmente fue transferido al Centro de Procesamiento Joe Corley en Conroe.

En la víspera de Año Nuevo, ICE dijo: “sufrió múltiples emergencias médicas que pusieron en peligro su vida, y el personal médico de HCA lo trasladó a la unidad de cuidados intensivos, donde permaneció hasta su muerte”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo en una declaración: “Hemos mantenido un estándar de atención más alto que la mayoría de las prisiones que albergan a ciudadanos estadounidenses, incluido el acceso a atención médica adecuada”. Para muchos inmigrantes, dijo DHS, “esta es la mejor atención médica que han recibido en toda su vida”.

“Mi hermano era una persona llena de vida y esperanza, que siempre luchaba por su bienestar y el de nuestra familia”, escribió el hermano de Núñez en una página de GoFundMe, solicitando ayuda para traer el cuerpo de su hermano a casa. “Lamentablemente, su vida se vio truncada por la falta de atención médica adecuada mientras estuvo bajo custodia de ICE”.

Geraldo Lunas Campos

El 3 de enero, mientras estaba bajo custodia del ICE, un inmigrante cubano murió por homicidio, según un informe reciente de autopsia. Geraldo Lunas Campos, de 55 años y padre de cuatro hijos, falleció en el centro de detención del ICE Camp East Montana en El Paso, Texas. En un comunicado del 9 de enero , el ICE declaró: “Lunas se comportó de forma disruptiva mientras esperaba en la fila para recibir medicamentos y se negó a regresar a su dormitorio asignado. Posteriormente, fue puesto en aislamiento”. Se llamó al personal médico para que lo ayudara cuando lo notaron en peligro, afirmó el ICE. Posteriormente, el gobierno federal afirmó que el personal había estado intentando salvar a Lunas mientras intentaba suicidarse.

Sin embargo, un testigo declaró a Associated Press que Lunas Campos fue esposado y que le aplicaron una llave de estrangulamiento hasta que perdió el conocimiento.

El informe de la autopsia de la oficina del médico forense del condado de El Paso indicó que su cuerpo presentaba signos de vasos sanguíneos dañados en el cuello y lesiones en las rodillas y el pecho, según PBS.

Lunas Campos fue arrestado originalmente por agentes de control de inmigración en Rochester, Nueva York, en julio, dijo ICE, y que había estado en Estados Unidos durante 30 años.

Víctor Manuel Díaz

Un inmigrante nicaragüense de 36 años, Víctor Manuel Díaz, también falleció en el Campamento East Montana en El Paso, Texas, el 14 de enero. En un comunicado tras su fallecimiento, el ICE indicó que el personal de seguridad lo encontró inconsciente en su habitación. El ICE indicó que la muerte de Díaz fue un presunto suicidio, pero que su muerte continúa bajo investigación.

“No creo que se quitara la vida”, declaró a ABC News el hermano de Díaz, Yorlan Díaz. “No era un delincuente. Buscaba una vida mejor y quería ayudar a nuestra madre”.

Parady La

Un hombre de Pensilvania, Parady La, falleció el 9 de enero bajo custodia del ICE en el hospital de la Universidad Thomas Jefferson de Filadelfia, Pensilvania.

El inmigrante camboyano de 46 años fue detenido cerca de su casa en Upper Darby unos días antes de su muerte, según informó su familia a 6 ABC Action News.

En un comunicado, el ICE indicó que La fue encontrado inconsciente en el centro de detención federal de Filadelfia, donde recibía tratamiento por abstinencia de drogas.

Le administraron Narcan y lo llevaron al hospital, donde le diagnosticaron insuficiencia orgánica, entre otras afecciones. Su familia fue notificada el 8 de enero y lo visitó en el hospital, tras varios días buscándolo.

Su hija, Jazmine La, dijo que su padre “era una persona real y la gente lo amaba”.

Renée Nicole Good

Renee Nicole Good, residente de Minneapolis, fue asesinada a tiros por un agente federal en su coche el 7 de enero. Esta poeta y escritora de 37 años, madre de tres hijos, se había mudado a Minneapolis desde Kansas City, Missouri, el año pasado.

La secretaria del DHS, Kristi Noem, dijo que el agente del orden que mató a Good había respondido a un “acto de terrorismo interno”.

Good estudió escritura creativa en la Universidad Old Dominion en Virginia, donde ganó un premio de la Academia de Poetas Estadounidenses en 2020.

Donna Ganger, su madre, dijo al Minnesota Star Tribune : “Renee era una de las personas más amables que he conocido”.

Luis Beltrán Yáñez–Cruz

El 6 de enero, el inmigrante hondureño Luis Beltrán Yáñez-Cruz falleció en el Hospital Memorial John F. Kennedy en Indio, California, a causa de problemas cardíacos, según un comunicado del ICE tras su fallecimiento. Este padre de tres hijos entró inicialmente a Estados Unidos en 1993, según el ICE, fue expulsado del país y reingresó hace al menos 20 años. El ICE lo arrestó en Newark, Nueva Jersey, en noviembre de 2025.

Según ICE, Yáñez-Cruz fue detenido en el Centro de Detención Regional Imperial en Calexico y luego trasladado al hospital por dolor en el pecho, donde murió.

Su hija, Josselyn Yáñez, declaró al Canal 3 de Noticias que sus problemas cardíacos comenzaron después de su detención. “Me sentí destrozada”, dijo, “porque realmente esperaba que mi padre se fuera de allí, pero no de esta manera”.

Heber Sánchez Domínguez

Heber Sánchez Domínguez, un mexicano de 34 años, falleció en el Centro de Detención Robert A. Deyton en Lovejoy, Georgia, el 14 de enero. En un comunicado, el ICE indicó que lo encontraron inconsciente y que su muerte estaba bajo investigación. Tras ser arrestado en Georgia el 7 de enero por conducir sin licencia, fue trasladado al centro de detención de Lovejoy mientras esperaba su proceso de deportación. El ICE indicó que el personal del centro lo encontró colgado del cuello y lo trasladó al centro médico Piedmont Henry, donde fue declarado muerto.

El consulado mexicano en Atlanta dijo a CBS News que los funcionarios mexicanos han pedido que “se aclaren las circunstancias del incidente”.

Alex Pretti

Alex Pretti, enfermero de la unidad de cuidados intensivos de un hospital de veteranos, fue asesinado a tiros por agentes federales durante una protesta contra el ICE en Minneapolis el 24 de enero. Pretti, de 37 años y residente de Minneapolis, intentaba ayudar a una mujer que había sido empujada al suelo por agentes del ICE cuando fue derribado, golpeado, inmovilizado y asesinado a tiros.

Tras su muerte, el alto funcionario de la Casa Blanca, Stephen Miller, escribió en X : «Un terrorista doméstico intentó asesinar a un agente del orden federal...». La evidencia en vídeo mostró que Pretti, que llevaba un arma de fuego en la cintura, solo sostenía su teléfono en la mano y que estaba desarmado antes de que le dispararan.