‘Farmear aura’ una moda juvenil que recorre Latinoamérica y salta el Atlántico

LIMA- En una playa de Lima sobre el Pacífico decenas de jóvenes se reunieron un fin de semana reciente para observar cómo uno de ellos, vestido como el ogro Shrek, danzaba en la arena frente a imitadores de Superman, el capitán Jack Sparrow y hasta el expresidente venezolano Nicolás Maduro en una competencia para “farmear aura”. Estos eventos, que aparecieron por primera vez en Brasil, se han hecho populares desde México hasta Argentina, pasando por España.

En ellos dos participantes realizan gestos o bailes para acumular “puntos de aura” y el ganador es quien cosecha más aplausos y gritos de los asistentes. Los videos de las competencias, que rápidamente se viralizan en las redes sociales, usualmente están acompañados de la canción “Aura” del artista polaco Ogryzek. EL ORIGEN DE LA TENDENCIA La frase “farmear aura”, que existía desde 2024 en TikTok, combina el término “farming” de los videojuegos, que significa repetir acciones para acumular puntos, y “aura”, relacionada con el carisma o el respeto que se impone ante los demás. ”’Farmear aura’ no es solamente un concepto, es una tendencia que tiene que ver más con el estilo... No se trata de ser popular, se trata de tener una buena vibra reconocida por los demás”, explicó a The Associated Press María Paula Martínez, profesora de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes de Colombia.

Fernando Lícito, un peruano productor de contenido de 25 años que en agosto organizó tres “batallas de aura” en Lima, explicó que los rivales “no se tocan, no se insultan, simplemente ‘farmean’ su aura. El que más ruido tenga, ese gana”. Lícito había visto en junio un video sobre un campeonato de “farmeo de aura” en la ciudad brasileña Juazeiro do Norte y decidió replicarlo en su país. Durante las batallas algunos participantes gritan “siuuu” para celebrar al estilo del futbolista portugués Cristiano Ronaldo tras marcar un gol o remarcan sus mandíbulas pasando un dedo desde la oreja hasta la barbilla.

También repiten “six, seven” mientras realizan movimientos repetitivos con las manos. Esta última frase surgió de la canción “Doot Doot” del rapero estadounidense Skrilla y el gesto que la acompaña se ha vuelto tan popular que incluso el papa León XIV lo hizo en público en el Vaticano y en su reciente visita a España. UNA MODA QUE SE EXTIENDE En pocos meses las “batallas de aura” han recorrido el continente, pero también han cruzado el Atlántico. En Quito dos jóvenes ganaron 100 dólares cada uno en el primer torneo de Ecuador; en Ciudad de México se realizaron competencias en espacios públicos claves como el Monumento a la Revolución y lo mismo sucedió en el Obelisco en Buenos Aires y uno de los videos más vistos de Chile fue una batalla en una escuela de la ciudad de Valdivia. En España se han registrado eventos en Madrid, La Coruña, Burgos y Zaragoza.