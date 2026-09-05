‘Farmear aura’ una moda juvenil que recorre Latinoamérica y salta el Atlántico

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En pocos meses las “batallas de aura” han recorrido el continente, pero también han cruzado el Atlántico

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LIMA- En una playa de Lima sobre el Pacífico decenas de jóvenes se reunieron un fin de semana reciente para observar cómo uno de ellos, vestido como el ogro Shrek, danzaba en la arena frente a imitadores de Superman, el capitán Jack Sparrow y hasta el expresidente venezolano Nicolás Maduro en una competencia para “farmear aura”.

Estos eventos, que aparecieron por primera vez en Brasil, se han hecho populares desde México hasta Argentina, pasando por España.

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En ellos dos participantes realizan gestos o bailes para acumular “puntos de aura” y el ganador es quien cosecha más aplausos y gritos de los asistentes. Los videos de las competencias, que rápidamente se viralizan en las redes sociales, usualmente están acompañados de la canción “Aura” del artista polaco Ogryzek.

EL ORIGEN DE LA TENDENCIA

La frase “farmear aura”, que existía desde 2024 en TikTok, combina el término “farming” de los videojuegos, que significa repetir acciones para acumular puntos, y “aura”, relacionada con el carisma o el respeto que se impone ante los demás.

”’Farmear aura’ no es solamente un concepto, es una tendencia que tiene que ver más con el estilo... No se trata de ser popular, se trata de tener una buena vibra reconocida por los demás”, explicó a The Associated Press María Paula Martínez, profesora de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes de Colombia.

$!Jóvenes disfrazados del Señor Motosierra y Nicolás Maduiro se enfrentan en una batalla para ganar popularidad en la playa Las Sombrillas de Lima, Perú.
Jóvenes disfrazados del Señor Motosierra y Nicolás Maduiro se enfrentan en una batalla para ganar popularidad en la playa Las Sombrillas de Lima, Perú. AP/Martin Mejia

Fernando Lícito, un peruano productor de contenido de 25 años que en agosto organizó tres “batallas de aura” en Lima, explicó que los rivales “no se tocan, no se insultan, simplemente ‘farmean’ su aura. El que más ruido tenga, ese gana”.

Lícito había visto en junio un video sobre un campeonato de “farmeo de aura” en la ciudad brasileña Juazeiro do Norte y decidió replicarlo en su país.

Durante las batallas algunos participantes gritan “siuuu” para celebrar al estilo del futbolista portugués Cristiano Ronaldo tras marcar un gol o remarcan sus mandíbulas pasando un dedo desde la oreja hasta la barbilla.

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También repiten “six, seven” mientras realizan movimientos repetitivos con las manos. Esta última frase surgió de la canción “Doot Doot” del rapero estadounidense Skrilla y el gesto que la acompaña se ha vuelto tan popular que incluso el papa León XIV lo hizo en público en el Vaticano y en su reciente visita a España.

UNA MODA QUE SE EXTIENDE

En pocos meses las “batallas de aura” han recorrido el continente, pero también han cruzado el Atlántico.

En Quito dos jóvenes ganaron 100 dólares cada uno en el primer torneo de Ecuador; en Ciudad de México se realizaron competencias en espacios públicos claves como el Monumento a la Revolución y lo mismo sucedió en el Obelisco en Buenos Aires y uno de los videos más vistos de Chile fue una batalla en una escuela de la ciudad de Valdivia. En España se han registrado eventos en Madrid, La Coruña, Burgos y Zaragoza.

$!Jóvenes esperan su turno para competir en batallas de farmear aura en la playa Las Sombrillas de Lima, Perú.
Jóvenes esperan su turno para competir en batallas de "farmear aura" en la playa Las Sombrillas de Lima, Perú. AP/Martin Mejia

Para la profesora colombiana Martínez, “farmear aura” ha logrado pasar del plano digital y trascender al espacio físico. Los adolescentes interactúan entre ellos, graban los torneos y luego los suben a las redes sociales o los transmiten en tiempo real.

SEGUIDORES Y DETRACTORES

Pero estas competencias también han despertado rechazo.

Algunas convocatorias recientes fueron frenadas por supuestas ausencias de permisos, como en el municipio mexicano de Ignacio de la Llave o en el de Miraflores en Perú.

En julio, en la ciudad brasileña de Cuiabá, el alcalde conservador Abilio Brunini no autorizó un torneo y en una rueda de prensa local dijo “¿cuál es el interés público?”. Finalmente el encuentro cambió de lugar y se realizó en la Universidad Federal de Mato Grosso.

El Ministerio de Educación de Costa Rica prohibió las “batallas de aura” en las escuelas públicas alegando que “afecta la convivencia, pone a alguien en riesgo o interfiere con el aprendizaje”.

Por el contrario en México, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, publicó un video con la descripción “así se ve tu aura cuando ‘farmeas’ pura buena educación para el país”.

UN ESPACIO PARA TÍMIDOS Y EXTROVERTIDOS

“’Farmear aura’ es soltar toda tu esencia en un espacio donde te vean, pero sin ninguna vergüenza”, dijo el peruano Liam González, un estudiante de audiovisuales de 20 años disfrazado de Shrek y con el rostro pintado de verde junto a unos globos del mismo color que colgaban de sus orejas. Afirmó que ni su abuela entiende sus gustos y los califica de “tonteras”, pero que él la comprende porque “nacimos en distintas épocas”.

A su lado Gonzalo Cornelio, un reparador de computadoras de 19 años, estaba vestido como el expresidente venezolano Maduro, con lentes de sol y un conjunto deportivo gris como el que usaba cuando fue detenido y trasladado a Estados Unidos en enero. El joven dijo que aunque no le gusta la política y es tímido, cuando se calza un disfraz le gusta “llamar la atención y ver las emociones de la gente”.

La migrante venezolana Isabel Vargas, una vendedora de helados de 23 años, detuvo su trabajo diario en la playa limeña para ver por primera vez un torneo organizado por Lícito. A Vargas le gusta el reggaetón, el funk brasileño y aseguró que sabía del campeonato porque se enteró a través de las redes sociales.

“Me gusta bailar bastante... pero no me atrevo en una competencia delante de todos. Prefiero mirar y así me divierto”, dijo.

Por Franklin Briceño y Astrid Suárez, The Associated Press.

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