Tribunal ordena a la FGR compartir carpeta de investigación de capitán de Marina

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    Tribunal ordena a la FGR compartir carpeta de investigación de capitán de Marina
    Se le pidió además que responda a la solicitud del marino con la intención de que le devuelvan pertenencias y objetos asegurados Secretarías de Estado

Se trata de la carpeta que Humberto Enrique López Arellano tiene abierta por su implicación en la red de huachicol fiscal en las aduanas marítimas

CDMX.- Un tribunal colegiado ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) entregar al capitán de navío Humberto Enrique López Arellano las copias necesarias de la carpeta de investigación que tiene abierta por su implicación en la red de huachicol fiscal en las aduanas marítimas, presuntamente encabezada por los sobrinos políticos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.

Además, le pidió que responda a la solicitud del marino con la intención de que le devuelvan pertenencias y objetos asegurados, derivado de la indagatoria del que se considera el mayor caso de corrupción en las aduanas en el país.

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Magistrados del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal determinaron que la FGR debe responder acerca de los requerimientos del procesado para la resolución del asunto.

En enero de 2026, López Arellano presentó un amparo contra la omisión de la FGR de contestar su escrito de la expedición de copias de la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIORPIFAM-CDMX/0000568/2024 y la negativa de devolverle pertenencias aseguradas.

SE LE ACUSA DE SIMULAR REVISIÓN DE BUQUES

Debido a lo anterior, el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Penal concedió al marino una suspensión definitiva para efecto de que se le entregaran la totalidad de las constancias de la carpeta de investigación, resolución que impugnó la Fiscalía General de la República.

Sin embargo, los integrantes del Quinto Tribunal Colegiado declararon parcialmente infundada la queja de la FGR contra la entrega de la totalidad de la investigación.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/acusa-morena-boicot-de-maru-campos-con-bloqueos-en-chihuahua-IG20738132

La Fiscalía acusa a Humberto Enrique López Arellano, exdirector de supervisión de Aduanas Marítimas, de simular la revisión a buques cargados con combustible y obtener ingresos por más de 13 millones de pesos (mdp) entre 2020 al 2024.

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