Descarta FGR citar a Rafael Ojeda; no presentó denuncia formal por caso de huachicol fiscal contra sus sobrinos

CDMX.-La Fiscalía General de la República (FGR) no investiga al ex Secretario de la Marina, Rafael Ojeda, y tampoco lo ha citado a declarar ni siquiera como testigo porque no presentó una denuncia formal por el caso de huachicol fiscal contra sus sobrinos, los hermanos Farías Laguna. De acuerdo con fuentes federales, Ojeda se reunió con el ex Fiscal Alejandro Gertz Manero aparentemente para comunicarle el caso de la supuesta corrupción de los marinos en las Aduanas, pero no presentó ninguna querella por escrito que ameritara citarlo para que la ratificara.

“En el tema del Almirante no hay una denuncia formal, sabemos que sí efectivamente él tuvo contacto con el doctor (Alejandro) Gertz Manero, pero no hay una denuncia formal y no hay ninguna investigación respecto a él”, dijo un alto funcionario “Como no hay denuncia formal (no se citó), sabemos que hubo ese encuentro, seguramente salieron unas (líneas de investigación) pero no tenemos una presentación de una denuncia formal”. RECHAZA ARGENTINA DEPORTACIÓN DE FARÍAS De acuerdo con los informes obtenidos, en el caso del Contralmirante Fernando Farías Laguna, Argentina rechazó deportarlo o expulsarlo a México, tras ser detenido el pasado 23 de abril en Buenos Aires. Las autoridades del país sudamericano se negaron a entregarlo por la vía rápida, pese a que ingresó con un pasaporte guatemalteco falso a nombre de Luis Lemus Ramos.

Es por esta razón que Argentina optó por darle trámite al proceso de extradición, una vía legal que tardará meses o incluso años en resolverse en forma definitiva la suerte del Contralmirante. PREPARAN PEDIDO DE EXTRADICIÓN La FGR presentará a Argentina la solicitud formal de extradición del Fernando Farías Laguna, antes del próximo 21 de junio, cuando vence el término de 60 días para cumplir con ese trámite y presentar las pruebas con las que pretende juzgarlo en México, Autoridades federales afirmaron que desde el 23 de abril pasado, en que fue capturado en Buenos Aires, empezó a correr el plazo citado para formalizar el pedido de entrega a Argentina.

Una vez que se entregue la petición y las pruebas, iniciará oficialmente el juicio de extradición a México, donde desde el pasado 19 de agosto tiene pendiente una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos.

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