Firma Trump acuerdo para endurecer control aduanero y combatir evasión de aranceles

Estados Unidos reforzará su control aduanero con inspecciones más estrictas y nuevos requisitos para importadores y exportadores, luego de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva orientada a combatir la evasión de aranceles, el comercio ilegal y otras prácticas que, según Washington, afectan su seguridad nacional y su economía.

El documento señala que entre las irregularidades detectadas se encuentran la subvaloración de mercancías importadas, la omisión de información relevante sobre los Importadores Registrados (IOR, por sus siglas en inglés) y diversos esquemas utilizados para evitar el pago de impuestos y cuotas comerciales. Estas prácticas, sostiene la orden firmada, amenazan la seguridad nacional, socavan las relaciones exteriores, perjudican a las empresas nacionales y dañan a los estadounidenses.