Firma un nuevo acuerdo de paz Tailandia y Camboya para poner fin a los combates fronterizos

BANGKOK- Tailandia y Camboya anunciaron el sábado la firma de un alto el fuego que pone fin a semanas de combates armados a lo largo de su frontera compartida debido a reclamos territoriales. El pacto entró en vigor al mediodía, hora local.

Además de poner fin a los combates, el acuerdo exige el fin de las movilizaciones militares de ambas partes y el respeto de los espacios aéreos con fines militares.

Tailandia había sido la única parte en llevar a cabo ataques aéreos, el más reciente de ellos la mañana del sábado, según el ministerio de Defensa de Camboya.

Otra cláusula importante exige que, “después de que el alto el fuego se haya mantenido en su totalidad durante 72 horas”, Tailandia repatríe a 18 soldados camboyanos que ha mantenido como prisioneros desde sus enfrentamientos anteriores en julio pasado.

Los ministros de Defensa de ambos países, Tea Seiha de Camboya y Nattaphon Narkphanit de Tailandia, firmaron el acuerdo en un puesto de control fronterizo después de que funcionarios militares de menor nivel sostuvieron tres días de reuniones como parte del ya establecido Comité General de Fronteras.

El acuerdo declara que ambas partes se comprometen al pacto de alto el fuego anterior que puso fin a cinco días de combates en julio pasado y a los acuerdos de seguimiento. Además, incluye compromisos con 16 medidas de desescalada.