Tailandia trabaja para repatriar a miles de personas varadas en el cruce fronterizo de Camboya

Tailandia está trabajando en cómo repatriar a hasta 6.000 ciudadanos que no pudieron regresar a sus hogares debido a que un importante cruce fronterizo en Camboya fue cerrado mientras los combates a lo largo de la disputada frontera se extendían a una segunda semana, dijeron las autoridades el martes.

Los ejércitos de los vecinos del sudeste asiático se están enfrentando en varios puntos de su frontera terrestre de 817 kilómetros (508 millas), según han dicho ambos países, sin señales de disminuir, a pesar de los esfuerzos internacionales por negociar un alto el fuego.

El cierre del puesto de control de Camboya en la ciudad de Poipet ha impedido el regreso de miles de trabajadores tailandeses reunidos allí en medio de combates que han desplazado a más de medio millón de personas y matado a casi 40 en ambos bandos desde el lunes pasado.

Hun Sen, el influyente exlíder de Camboya, dijo que el cierre tenía como objetivo proteger a los civiles de lo que llamó disparos indiscriminados por parte de las fuerzas tailandesas en la zona.

Pero los puestos de control estaban abiertos en zonas libres de combates y los viajes aéreos no tenían restricciones, añadió.

El martes en Bangkok, el Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que los tailandeses en Poipet podrían buscar ayuda para organizar el viaje aéreo de regreso a casa desde el consulado en la ciudad de Siem Reap, la puerta de entrada al complejo de templos de Angkor Wat.

Instó a los demás que todavía se encontraban en Camboya a que se pusieran en contacto con los funcionarios si necesitaban marcharse.

Los esfuerzos para poner fin a los combates han incluido llamados del presidente estadounidense Donald Trump , quien también negoció el cese de un conflicto de cinco días en julio usando las negociaciones comerciales como palanca.

“El ejército afirmó que ha habido combates continuos a lo largo de la frontera. La situación sigue en constante cambio”, declaró Surasant Kongsiri, portavoz del Ministerio de Defensa tailandés, y se reportan combates en ocho provincias fronterizas.

Las fuerzas de Camboya “seguirán manteniéndose fuertes, valientes y firmes en su lucha contra el agresor”, afirmó su Ministerio de Defensa.

No hubo presión internacional para un alto el fuego, dijo el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, a los periodistas en respuesta a una pregunta.

“Nadie nos está presionando. ¿Quién presiona a quién? No lo sé”, dijo, pero no respondió a la pregunta de si Trump estaba usando la amenaza de medidas arancelarias para presionar a Tailandia y detener el conflicto.

Los vecinos se disputan desde hace tiempo secciones de la frontera, pero la escala y la intensidad de los últimos enfrentamientos, que se extienden desde las zonas boscosas del interior cerca de la frontera con Laos hasta las provincias costeras, no tienen precedentes en la historia reciente.

Malasia será sede de una reunión especial de ministros de Asuntos Exteriores del Sudeste Asiático la próxima semana, mientras el bloque regional intenta restablecer el alto el fuego.