Fiscal Blanche amenaza con más denuncias en contra de presuntos narcopolíticos

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    Fiscal Blanche amenaza con más denuncias en contra de presuntos narcopolíticos
    Fiscal General Blanche asegura que habrá más denuncias en contra de políticos vinculados al cártel Vanguardia

El fiscal aseguró que, al tener a varios líderes del cártel aprisionados en Estados Unidos, tiene fuentes para hacer las denuncias

El 6 de mayo, el Fiscal General de los Estados Unidos, Todd Blanche, anunció que habrá más acusaciones contra funcionarios de México vinculados con el cártel.

El informe de Blanche ocurre una semana después de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitiera una compilación de denuncias en contra de 10 funcionarios de Sinaloa, presuntamente vinculados con el cártel de Los Chapitos.

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Sin embargo, las acusaciones no procedieron a aprisionamientos preventivos porque la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó que no había suficientes pruebas para acceder a las denuncias de Estados Unidos contra los funcionarios, entre ellos, el entonces gobernador Rubén Rocha Moya.

Tras las acusaciones, la presidenta de México aseveró que, sin pruebas sustanciales, la acusación de Estados Unidos era un movimiento político y no una denuncia con fundamentos en contra del crimen organizado.

El fiscal general Blanche, quien sustituyó a la fiscal Pam Bondi, informó en una entrevista con el News Nation que habrá consecuencias para los políticos conectados con el cártel, y no se limitarán a remover las visas. Aseguró que al tener a varios líderes del cártel, aprisionados en los Estados Unidos, les ha dado la posibilidad de adquirir información.

Algunos de ellos, probablemente, querrán cooperar, y esa cooperación podría derivar en acusaciones adicionales’ comentó Blanche.

Aunque se ha previsto tensión política, tras las acusaciones, el fiscal general afirmó que la relación con el gobierno de México es ‘muy positiva’. Reconoció que existe una cooperación para combatir las problemáticas como el narcotráfico y la migración ilegal.

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Sin embargo, afirmó en la entrevista que habrá más denuncias. ‘Ya acusamos a múltiples funcionarios de gobierno y a un juez mexicano recientemente. Eso es algo que continuará’.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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