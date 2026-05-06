Fiscal Blanche amenaza con más denuncias en contra de presuntos narcopolíticos

El informe de Blanche ocurre una semana después de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitiera una compilación de denuncias en contra de 10 funcionarios de Sinaloa, presuntamente vinculados con el cártel de Los Chapitos.

El 6 de mayo, el Fiscal General de los Estados Unidos, Todd Blanche , anunció que habrá más acusaciones contra funcionarios de México vinculados con el cártel.

Sin embargo, las acusaciones no procedieron a aprisionamientos preventivos porque la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó que no había suficientes pruebas para acceder a las denuncias de Estados Unidos contra los funcionarios, entre ellos, el entonces gobernador Rubén Rocha Moya.

Tras las acusaciones, la presidenta de México aseveró que, sin pruebas sustanciales, la acusación de Estados Unidos era un movimiento político y no una denuncia con fundamentos en contra del crimen organizado.

El fiscal general Blanche, quien sustituyó a la fiscal Pam Bondi, informó en una entrevista con el News Nation que habrá consecuencias para los políticos conectados con el cártel, y no se limitarán a remover las visas. Aseguró que al tener a varios líderes del cártel, aprisionados en los Estados Unidos, les ha dado la posibilidad de adquirir información.

‘Algunos de ellos, probablemente, querrán cooperar, y esa cooperación podría derivar en acusaciones adicionales’ comentó Blanche.