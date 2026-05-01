Sheinbaum sobre caso Rubén Rocha... ‘Todo mundo es inocente hasta que no se demuestre que es culpable’

En su mensaje, la mandataria subrayó que el sistema de justicia en México se rige por principios fundamentales que deben respetarse en cualquier circunstancia. La declaración se da en un contexto donde el tema ha cobrado relevancia tanto en la agenda nacional como en el discurso político.

La presidenta Claudia Sheinbaum abordó públicamente el caso relacionado con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya , en medio de los señalamientos que han generado debate político. Desde su postura, dejó claro que corresponde a las autoridades competentes realizar las investigaciones correspondientes.

Sheinbaum enfatizó que la Fiscalía es la instancia encargada de analizar los hechos y determinar responsabilidades, evitando emitir juicios anticipados sobre el caso.

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO PRINCIPIO

Durante su intervención, la presidenta reiteró uno de los pilares del sistema judicial: “Todo mundo es inocente hasta que no se demuestre que es culpable. Así es la justicia en México”, manifestó.

La declaración busca reforzar la importancia de respetar el debido proceso, especialmente en casos que involucran a figuras públicas. En este sentido, insistió en que cualquier señalamiento debe ser evaluado por las autoridades antes de emitir conclusiones.

Además, señaló que parte de la oposición ha retomado información proveniente de autoridades estadounidenses para respaldar sus posturas, lo que, según dijo, puede generar interpretaciones erróneas en la opinión pública.

CRÍTICAS A LA DESINFORMACIÓN

Sheinbaum también hizo referencia al papel de las redes sociales en la difusión de información sobre el caso. Indicó que, en ocasiones, se comparten versiones que no están confirmadas, lo que puede confundir a la ciudadanía.

En este contexto, pidió a los mexicanos informarse de manera adecuada y no dejarse llevar por contenidos que carecen de sustento. Su mensaje se centró en la necesidad de fortalecer el acceso a información verificada.

La presidenta sostuvo que el debate público debe construirse a partir de hechos comprobables, evitando caer en narrativas que puedan distorsionar la realidad.

RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS Y SOBERANÍA

Al ser cuestionada sobre si el caso la coloca en una situación de presión política, Sheinbaum rechazó esa idea y afirmó que las decisiones en México corresponden a los propios mexicanos.

“En México decidimos los mexicanos, nosotros siempre vamos a trabajar con la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía. En el caso de Chihuahua, en el caso de Sinaloa y en cualquier otro caso”, indicó la presidenta de México.

En cuanto a la relación con Estados Unidos, aseguró que se mantiene una coordinación constante, basada en principios claros. “Acordamos con Estados Unidos cuatro principios, en el entendimiento de temas de seguridad”, explicó.

• Respeto a la soberanía y la integridad territorial

• Responsabilidad compartida y diferenciada

• Respeto y confianza mutua

• Cooperación sin subordinación